13:51 • 4402 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 10083 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 11108 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 15980 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 15344 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 13063 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 16120 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 26455 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 11676 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 13974 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Financial Times

NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації

Київ • УНН

 • 28 перегляди

NASA оголосило про достроковий запуск місії SpaceX Crew-12 на МКС 11 лютого. Це відповідь на медичну евакуацію, яка залишила на станції лише трьох астронавтів.

NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило більш ранню, ніж очікувалося, дату запуску наступних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Там планують 11 лютого запустити місію SpaceX Crew-12, яка доправить чотирьох астронавтів, щоб приєднатися до екіпажу, який зараз керує орбітальною лабораторією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space. Com.

Деталі

Наразі лише троє астронавтів займаються технічним обслуговуванням і науковими дослідженнями на борту МКС. Вони залишились на борту станції 14 січня після дострокового відльоту екіпажу Crew-11 в рамках першої в історії станції медичної евакуації.

Space X і NASA спочатку планували запуск Crew-12 на 15 лютого, але їм вдалося підготувати космічний корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9 до місії раніше, ніж було заплановано.

До складу екіпажу Crew-12 входять астронавти НАСА Джессіка Мейр (командир місії) і Джек Хатавей (пілот), а також фахівці місії Софі Адено з Європейського космічного агентства і космонавт роскосмосу андрій федяєв.

Вікно запуску для Crew-12 відкриється 11 лютого о 6:00 ранку за східним стандартним часом (11:00 за Гринвічем), а старт заплановано з комплексу запуску № 40 на космодромі Канаверал у Флориді

 - йдеться в публікації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ракета SLS з капсулою Orion прибула на стартовий майданчик 39B Космічного центру Кеннеді.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Європейське космічне агентство
SpaceX
NASA
Флорида