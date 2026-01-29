NASA прискорює запуск екіпажу на МКС після медичної евакуації

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило більш ранню, ніж очікувалося, дату запуску наступних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Там планують 11 лютого запустити місію SpaceX Crew-12, яка доправить чотирьох астронавтів, щоб приєднатися до екіпажу, який зараз керує орбітальною лабораторією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space. Com.

Деталі

Наразі лише троє астронавтів займаються технічним обслуговуванням і науковими дослідженнями на борту МКС. Вони залишились на борту станції 14 січня після дострокового відльоту екіпажу Crew-11 в рамках першої в історії станції медичної евакуації.

Space X і NASA спочатку планували запуск Crew-12 на 15 лютого, але їм вдалося підготувати космічний корабель Crew Dragon і ракету Falcon 9 до місії раніше, ніж було заплановано.

До складу екіпажу Crew-12 входять астронавти НАСА Джессіка Мейр (командир місії) і Джек Хатавей (пілот), а також фахівці місії Софі Адено з Європейського космічного агентства і космонавт роскосмосу андрій федяєв.

Вікно запуску для Crew-12 відкриється 11 лютого о 6:00 ранку за східним стандартним часом (11:00 за Гринвічем), а старт заплановано з комплексу запуску № 40 на космодромі Канаверал у Флориді - йдеться в публікації.

Нагадаємо

