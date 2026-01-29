НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило более раннюю, чем ожидалось, дату запуска следующих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Там планируют 11 февраля запустить миссию SpaceX Crew-12, которая доставит четырех астронавтов, чтобы присоединиться к экипажу, который сейчас управляет орбитальной лабораторией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space. Com.

Детали

Сейчас только трое астронавтов занимаются техническим обслуживанием и научными исследованиями на борту МКС. Они остались на борту станции 14 января после досрочного отлета экипажа Crew-11 в рамках первой в истории станции медицинской эвакуации.

Space X и NASA изначально планировали запуск Crew-12 на 15 февраля, но им удалось подготовить космический корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9 к миссии раньше, чем было запланировано.

В состав экипажа Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Мейр (командир миссии) и Джек Хатауэй (пилот), а также специалисты миссии Софи Адено из Европейского космического агентства и космонавт роскосмоса андрей федяев.

Окно запуска для Crew-12 откроется 11 февраля в 6:00 утра по восточному стандартному времени (11:00 по Гринвичу), а старт запланирован с комплекса запуска № 40 на космодроме Канаверал во Флориде - говорится в публикации.

Напомним

