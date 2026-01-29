$42.770.19
13:51 • 4414 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 10103 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 11127 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 16004 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 15365 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 13074 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 16128 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 26461 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 11677 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 13975 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации

Киев • УНН

 • 36 просмотра

НАСА объявило о досрочном запуске миссии SpaceX Crew-12 на МКС 11 февраля. Это ответ на медицинскую эвакуацию, которая оставила на станции всего трех астронавтов.

НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило более раннюю, чем ожидалось, дату запуска следующих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Там планируют 11 февраля запустить миссию SpaceX Crew-12, которая доставит четырех астронавтов, чтобы присоединиться к экипажу, который сейчас управляет орбитальной лабораторией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space. Com.

Детали

Сейчас только трое астронавтов занимаются техническим обслуживанием и научными исследованиями на борту МКС. Они остались на борту станции 14 января после досрочного отлета экипажа Crew-11 в рамках первой в истории станции медицинской эвакуации.

Space X и NASA изначально планировали запуск Crew-12 на 15 февраля, но им удалось подготовить космический корабль Crew Dragon и ракету Falcon 9 к миссии раньше, чем было запланировано.

В состав экипажа Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Мейр (командир миссии) и Джек Хатауэй (пилот), а также специалисты миссии Софи Адено из Европейского космического агентства и космонавт роскосмоса андрей федяев.

Окно запуска для Crew-12 откроется 11 февраля в 6:00 утра по восточному стандартному времени (11:00 по Гринвичу), а старт запланирован с комплекса запуска № 40 на космодроме Канаверал во Флориде

 - говорится в публикации.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ракета SLS с капсулой Orion прибыла на стартовую площадку 39B Космического центра Кеннеди.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Техника
Европейское космическое агентство
SpaceX
НАСА
Флорида