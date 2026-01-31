НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме
НАСА перенесло запуск лунной ракеты Artemis II с экипажем как минимум до 8 февраля 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде. Экстремальные холода вынудили отменить критическое испытание по заправке топливом.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вынуждено перенесло первый запуск лунной ракеты с экипажем из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде. Старт миссии Artemis II, который должен был состояться в ближайшие дни, отложен как минимум до 8 февраля 2026 года из-за прогнозируемого снижения температуры до нуля градусов на месте запуска. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Экстремальные для Флориды холода заставили специалистов отменить критическое испытание по заправке 98-метровой ракеты топливом, которое было запланировано на субботу. Сейчас инженеры используют специальные обогреватели, чтобы поддерживать необходимую температуру внутри капсулы Orion, и адаптируют системы очистки ракеты к работе в условиях низких температур. Генеральная репетиция старта теперь перенесена на понедельник, однако дальнейший график полностью зависит от прихотей погоды.
Любые дополнительные задержки приведут к ежедневным изменениям в планах
Из-за астрономических особенностей полета агентство имеет лишь трехдневное окно в феврале для отправки четырех астронавтов к Луне.
Приоритеты и логистические вызовы
Командир экипажа Рид Уайзман и его команда сейчас находятся на карантине в Хьюстоне, ожидая разрешения на прибытие в Космический центр Кеннеди. Ситуацию осложняет необходимость срочного запуска нового экипажа на МКС, однако руководство миссии уже определило запуск к Луне как приоритетный. Если старт Artemis II не удастся осуществить до 11 февраля, миссию придется перенести на март 2026 года, что изменит график работы всей космической отрасли США.
Это довольно захватывающее время – быть частью NASA, когда мы пытаемся запустить две большие миссии почти одновременно
Он подчеркнул историческую важность момента, ведь это первый пилотируемый полет к Луне со времен завершения программы "Аполлон" в 1972 году.
