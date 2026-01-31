$42.850.00
11:48 • 5260 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 12185 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 13450 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13022 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 17134 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10590 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24532 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43630 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48940 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29289 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме

Киев • УНН

 • 810 просмотра

НАСА перенесло запуск лунной ракеты Artemis II с экипажем как минимум до 8 февраля 2026 года из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде. Экстремальные холода вынудили отменить критическое испытание по заправке топливом.

НАСА отложило запуск миссии Artemis II из-за аномальных холодов на космодроме

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вынуждено перенесло первый запуск лунной ракеты с экипажем из-за неблагоприятных погодных условий во Флориде. Старт миссии Artemis II, который должен был состояться в ближайшие дни, отложен как минимум до 8 февраля 2026 года из-за прогнозируемого снижения температуры до нуля градусов на месте запуска. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Экстремальные для Флориды холода заставили специалистов отменить критическое испытание по заправке 98-метровой ракеты топливом, которое было запланировано на субботу. Сейчас инженеры используют специальные обогреватели, чтобы поддерживать необходимую температуру внутри капсулы Orion, и адаптируют системы очистки ракеты к работе в условиях низких температур. Генеральная репетиция старта теперь перенесена на понедельник, однако дальнейший график полностью зависит от прихотей погоды.

НАСА ускоряет запуск экипажа на МКС после медицинской эвакуации29.01.26, 17:42 • 3848 просмотров

Любые дополнительные задержки приведут к ежедневным изменениям в планах

– официально заявили в NASA.

Из-за астрономических особенностей полета агентство имеет лишь трехдневное окно в феврале для отправки четырех астронавтов к Луне.

Приоритеты и логистические вызовы

Командир экипажа Рид Уайзман и его команда сейчас находятся на карантине в Хьюстоне, ожидая разрешения на прибытие в Космический центр Кеннеди. Ситуацию осложняет необходимость срочного запуска нового экипажа на МКС, однако руководство миссии уже определило запуск к Луне как приоритетный. Если старт Artemis II не удастся осуществить до 11 февраля, миссию придется перенести на март 2026 года, что изменит график работы всей космической отрасли США.

Это довольно захватывающее время – быть частью NASA, когда мы пытаемся запустить две большие миссии почти одновременно

– отметил астронавт Джек Хэтэуэй.

Он подчеркнул историческую важность момента, ведь это первый пилотируемый полет к Луне со времен завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Ракета NASA для миссии Artemis 2 прибыла на стартовую площадку: запуск запланирован на февраль18.01.26, 03:36 • 5260 просмотров

Степан Гафтко

