Ракета NASA для миссии Artemis 2 прибыла на стартовую площадку: запуск запланирован на февраль

Гигантская ракета Space Launch System (SLS) вместе с капсулой Orion в субботу, 17 января, была перемещена на стартовую площадку 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это событие знаменует финальную стадию подготовки к первому за более чем полвека полету астронавтов к Луне. Об этом сообщает NASA на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Путешествие ракеты высотой 98 метров и весом 5 миллионов килограммов от здания вертикальной сборки до площадки длилось более 11 часов. Транспортировка осуществлялась на модернизированном гусеничном транспортере времен программ "Аполлон" со скоростью 1,6 км/ч.

За процессом наблюдали тысячи сотрудников NASA и их семьи, а также новый администратор агентства Джаред Айзекман вместе с экипажем миссии. Командир экипажа Рид Уайзман назвал этот момент "внушающим благоговение".

Экипаж и график миссии

Миссия Artemis 2 продлится 10 дней и предусматривает облет Луны без высадки на поверхность. В состав экипажа входят:

Рид Уайзман (командир, NASA);

Виктор Гловер (пилот, NASA);

Кристина Кох (специалист миссии, NASA);

Джереми Хансен (специалист миссии, Канадское космическое агентство).

Они станут первыми людьми, которые приблизятся к Луне со времен завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Следующие шаги

NASA планирует провести испытания заправки ракеты (wet dress rehearsal) в начале февраля. Только после успешного завершения этой проверки будет объявлена точная дата запуска. Предварительно окно для старта открывается 6 февраля 2026 года.

Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что агентство имеет лишь ограниченное количество дней для запуска в феврале из-за орбитальных ограничений, иначе миссию придется отложить на март или апрель.

