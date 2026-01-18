$43.180.08
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 24522 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 22043 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 33521 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43476 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37221 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54223 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28968 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44434 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36345 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Ракета NASA для миссии Artemis 2 прибыла на стартовую площадку: запуск запланирован на февраль

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Ракета SLS с капсулой Orion прибыла на стартовую площадку 39B Космического центра Кеннеди. Это финальная стадия подготовки к первому за более чем полвека полету астронавтов к Луне.

Ракета NASA для миссии Artemis 2 прибыла на стартовую площадку: запуск запланирован на февраль
Фото: NASA

Гигантская ракета Space Launch System (SLS) вместе с капсулой Orion в субботу, 17 января, была перемещена на стартовую площадку 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это событие знаменует финальную стадию подготовки к первому за более чем полвека полету астронавтов к Луне. Об этом сообщает NASA на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Путешествие ракеты высотой 98 метров и весом 5 миллионов килограммов от здания вертикальной сборки до площадки длилось более 11 часов. Транспортировка осуществлялась на модернизированном гусеничном транспортере времен программ "Аполлон" со скоростью 1,6 км/ч.

Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного15.01.26, 12:59 • 3832 просмотра

За процессом наблюдали тысячи сотрудников NASA и их семьи, а также новый администратор агентства Джаред Айзекман вместе с экипажем миссии. Командир экипажа Рид Уайзман назвал этот момент "внушающим благоговение".

Экипаж и график миссии

Миссия Artemis 2 продлится 10 дней и предусматривает облет Луны без высадки на поверхность. В состав экипажа входят:

  • Рид Уайзман (командир, NASA);
    • Виктор Гловер (пилот, NASA);
      • Кристина Кох (специалист миссии, NASA);
        • Джереми Хансен (специалист миссии, Канадское космическое агентство).

          Они станут первыми людьми, которые приблизятся к Луне со времен завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

          Следующие шаги

          NASA планирует провести испытания заправки ракеты (wet dress rehearsal) в начале февраля. Только после успешного завершения этой проверки будет объявлена точная дата запуска. Предварительно окно для старта открывается 6 февраля 2026 года.

          Администратор NASA Джаред Айзекман подчеркнул, что агентство имеет лишь ограниченное количество дней для запуска в феврале из-за орбитальных ограничений, иначе миссию придется отложить на март или апрель. 

          Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11.01.26, 06:00 • 14344 просмотра

          Степан Гафтко

          Новости МираТехнологии
          Техника
          Социальная сеть
          НАСА
          Флорида