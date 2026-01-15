Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного

Астронавты НАСА Зена Кардман, Майк Финке, астронавт JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов приземлились у побережья Калифорнии после 167 дней в космосе в составе 74-й экспедиции на борту Международной космической станции, сообщили НАСА и МКС в X, пишет УНН.

Подробности

"Добро пожаловать домой, Экипаж-11 (Crew-11)! В 3:41 ET (08:41 UTC) космический корабль SpaceX Dragon приземлился у побережья Сан-Диего, Калифорния", - сообщили в НАСА.

Сообщается, что астронавт Майк Финке провел в космосе 549 дней, после возвращения на Землю сегодня на борту корабля SpaceX Dragon с Crew-11, что поставило его на четвертое место в таком рейтинге астронавтов НАСА за всю историю.

Дополнение

Четыре астронавта покинули МКС из-за неизвестного заболевания одного из членов экипажа, вернувшись на Землю на месяц раньше запланированного. Это первая медицинская эвакуация в истории НАСА.

