Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС успешно вернулся на Землю раньше запланированного
Киев • УНН
Астронавты NASA, JAXA и космонавт Роскосмоса приземлились у побережья Калифорнии. Майк Финке установил рекорд, проведя 549 дней в космосе.
Астронавты НАСА Зена Кардман, Майк Финке, астронавт JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов приземлились у побережья Калифорнии после 167 дней в космосе в составе 74-й экспедиции на борту Международной космической станции, сообщили НАСА и МКС в X, пишет УНН.
Подробности
"Добро пожаловать домой, Экипаж-11 (Crew-11)! В 3:41 ET (08:41 UTC) космический корабль SpaceX Dragon приземлился у побережья Сан-Диего, Калифорния", - сообщили в НАСА.
Сообщается, что астронавт Майк Финке провел в космосе 549 дней, после возвращения на Землю сегодня на борту корабля SpaceX Dragon с Crew-11, что поставило его на четвертое место в таком рейтинге астронавтов НАСА за всю историю.
Дополнение
Четыре астронавта покинули МКС из-за неизвестного заболевания одного из членов экипажа, вернувшись на Землю на месяц раньше запланированного. Это первая медицинская эвакуация в истории НАСА.
Медицинская эвакуация NASA: экипаж МКС возвращается на Землю раньше14.01.26, 22:27 • 4424 просмотра