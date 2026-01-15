Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого

Астронавти NASA Зена Кардман, Майк Фінке, астронавт JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Кімія Юї та космонавт роскосмосу Олег Платонов приземлилися біля узбережжя Каліфорнії після 167 днів у космосі в складі 74-ї експедиції на борту Міжнародної космічної станції, повідомили NASA та МКС у X, пише УНН.

Деталі

"Ласкаво просимо додому, Екіпаж-11 (Crew-11)! О 3:41 ET (08:41 UTC) космічний корабель SpaceX Dragon приземлився біля узбережжя Сан-Дієго, Каліфорнія", - повідомили у NASA.

Повідомляється, що астронавт Майк Фінке провів у космосі 549 днів, після повернення на Землю сьогодні на борту корабля SpaceX Dragon з Crew-11, що поставило його на четверте місце у такому рейнтингу астронавтів NASA за всю історію.

Доповнення

Чотири астронавти залишили МКС через невідоме захворювання одного з членів екіпажу, повернувшись на Землю на місяць раніше запланованого. Це перша медична евакуація в історії NASA.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше