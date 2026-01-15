Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого
Астронавти NASA, JAXA та космонавт роскосмосу приземлилися біля узбережжя Каліфорнії. Майк Фінке встановив рекорд, провівши 549 днів у космосі.
Астронавти NASA Зена Кардман, Майк Фінке, астронавт JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Кімія Юї та космонавт роскосмосу Олег Платонов приземлилися біля узбережжя Каліфорнії після 167 днів у космосі в складі 74-ї експедиції на борту Міжнародної космічної станції, повідомили NASA та МКС у X, пише УНН.
"Ласкаво просимо додому, Екіпаж-11 (Crew-11)! О 3:41 ET (08:41 UTC) космічний корабель SpaceX Dragon приземлився біля узбережжя Сан-Дієго, Каліфорнія", - повідомили у NASA.
Повідомляється, що астронавт Майк Фінке провів у космосі 549 днів, після повернення на Землю сьогодні на борту корабля SpaceX Dragon з Crew-11, що поставило його на четверте місце у такому рейнтингу астронавтів NASA за всю історію.
Чотири астронавти залишили МКС через невідоме захворювання одного з членів екіпажу, повернувшись на Землю на місяць раніше запланованого. Це перша медична евакуація в історії NASA.
