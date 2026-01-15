Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого

$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 13357 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 17755 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 12360 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 14622 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 35967 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33682 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35603 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33556 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27441 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23086 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 6992 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 15844 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 13298 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 11941 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 9808 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 2814 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 13357 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 17755 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 40642 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 52786 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Львів
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 3764 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35026 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69236 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 60824 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65039 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Астронавти NASA, JAXA та космонавт роскосмосу приземлилися біля узбережжя Каліфорнії. Майк Фінке встановив рекорд, провівши 549 днів у космосі.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого

Астронавти NASA Зена Кардман, Майк Фінке, астронавт JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень) Кімія Юї та космонавт роскосмосу Олег Платонов приземлилися біля узбережжя Каліфорнії після 167 днів у космосі в складі 74-ї експедиції на борту Міжнародної космічної станції, повідомили NASA та МКС у X, пише УНН.

Деталі

"Ласкаво просимо додому, Екіпаж-11 (Crew-11)! О 3:41 ET (08:41 UTC) космічний корабель SpaceX Dragon приземлився біля узбережжя Сан-Дієго, Каліфорнія", - повідомили у NASA.

Повідомляється, що астронавт Майк Фінке провів у космосі 549 днів, після повернення на Землю сьогодні на борту корабля SpaceX Dragon з Crew-11, що поставило його на четверте місце у такому рейнтингу астронавтів NASA за всю історію.

Доповнення

Чотири астронавти залишили МКС через невідоме захворювання одного з членів екіпажу, повернувшись на Землю на місяць раніше запланованого. Це перша медична евакуація в історії NASA.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше14.01.26, 22:27 • 4386 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Соціальна мережа
SpaceX
NASA
Сан-Дієго
Каліфорнія