Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше

Екіпаж із чотирьох астронавтів має залишити Міжнародну космічну станцію в середу в межах першої в історії NASA медичної евакуації після невідомого захворювання одного з членів екіпажу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що астронавти відстикуються від станції приблизно о 17:00 за нью-йоркським часом на капсулі SpaceX Dragon і здійснять приводнення біля узбережжя Каліфорнії близько 03:40 у четвер. Евакуація скоротить заплановане перебування екіпажу на МКС приблизно на місяць.

Під час пресконференції 8 січня головний медичний і санітарний директор NASA Джеймс Полк заявив, що стан астронавта є "абсолютно стабільним", однак агентство ухвалило рішення повернути команду на Землю раніше, ніж планувалося, щоб провести більш ретельне медичне обстеження цього члена екіпажу.

NASA вперше підтвердило медичний інцидент 7 січня, відклавши вихід у відкритий космос через проблеми зі здоров’ям. Агентство не розкрило імені астронавта та характеру медичної проблеми з міркувань конфіденційності.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча

Чотири учасники місії під назвою Crew-11 вирушили на станцію в серпні з розрахунком на приблизно шестимісячну місію — типовий термін для пілотованих польотів на МКС.

До складу екіпажу Crew-11 входять астронавти NASA Зена Кардман і Майк Фінке, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та космонавт "Роскосмосу" Олег Платонов.

Після відбуття Crew-11 на борту станції залишаться два російські космонавти та астронавт NASA Крістофер Вільямс. Наразі агентство працює над прискоренням прибуття наступного екіпажу, запуск якого планувався на лютий і який мав прибути на станцію до відбуття Crew-11.

Нагадаємо

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.