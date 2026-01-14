Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 1962 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 9430 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 13002 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 13279 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 14746 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 15451 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13769 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13910 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12293 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21717 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1м/с
84%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 5956 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 30537 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 7048 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 13178 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto15:34 • 4858 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 21717 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 30632 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 41155 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 55658 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 67820 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джордж Вокер Буш
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 26652 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 61223 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53589 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 58175 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 59415 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Чотири астронавти залишають МКС через невідоме захворювання одного з членів екіпажу, повертаючись на Землю на місяць раніше запланованого. Це перша медична евакуація в історії NASA.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС повертається на Землю раніше

Екіпаж із чотирьох астронавтів має залишити Міжнародну космічну станцію в середу в межах першої в історії NASA медичної евакуації після невідомого захворювання одного з членів екіпажу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Очікується, що астронавти відстикуються від станції приблизно о 17:00 за нью-йоркським часом на капсулі SpaceX Dragon і здійснять приводнення біля узбережжя Каліфорнії близько 03:40 у четвер. Евакуація скоротить заплановане перебування екіпажу на МКС приблизно на місяць.

Під час пресконференції 8 січня головний медичний і санітарний директор NASA Джеймс Полк заявив, що стан астронавта є "абсолютно стабільним", однак агентство ухвалило рішення повернути команду на Землю раніше, ніж планувалося, щоб провести більш ретельне медичне обстеження цього члена екіпажу.

NASA вперше підтвердило медичний інцидент 7 січня, відклавши вихід у відкритий космос через проблеми зі здоров’ям. Агентство не розкрило імені астронавта та характеру медичної проблеми з міркувань конфіденційності.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча01.01.26, 17:29 • 10286 переглядiв

Чотири учасники місії під назвою Crew-11 вирушили на станцію в серпні з розрахунком на приблизно шестимісячну місію — типовий термін для пілотованих польотів на МКС.

До складу екіпажу Crew-11 входять астронавти NASA Зена Кардман і Майк Фінке, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Кімія Юї та космонавт "Роскосмосу" Олег Платонов.

Після відбуття Crew-11 на борту станції залишаться два російські космонавти та астронавт NASA Крістофер Вільямс. Наразі агентство працює над прискоренням прибуття наступного екіпажу, запуск якого планувався на лютий і який мав прибути на станцію до відбуття Crew-11.

Нагадаємо

NASA майже місяць не може відновити зв'язок із зондом MAVEN, який зник на орбіті Марса 6 грудня 2025 року. Аналіз телеметрії свідчить про незаплановане обертання апарата, а спроби реанімації призупинено до 16 січня 2026 року через астрономічне явище.

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
SpaceX
Bloomberg
NASA
Каліфорнія