Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча

Фото: NASA

Космічний телескоп NASA "Хаббл" зробив знімки масивного диска з газу та пилу, в якому формуються планети. Об'єкт, що отримав назву IRAS 23077+6707, розташований на відстані приблизно 1000 світлових років від Землі. За розмірами він у 40 разів перевищує Сонячну систему, простягаючись майже на 400 мільярдів миль. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Астрономи досліджують систему з її бічного профілю, що дозволяє детально вивчити внутрішню структуру. Через такий ракурс диск блокує пряме світло центральної зірки, що робить його схожим на темну смугу між двома світлими ділянками. Дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики дали об'єкту неофіційну назву "чівіто Дракули" – на честь національного уругвайського сендвіча та походження одного з авторів дослідження.

Особливості формування планетарної системи

Дані телескопа вказують на те, що процеси в таких "яслах планет" можуть бути значно активнішими та хаотичнішими, ніж вважалося раніше. Науковці зафіксували підняття димчастих клаптів речовини високо над основним шаром диска, а також довгі ниткоподібні структури, що тягнуться лише з одного боку об'єкта.

Форма та яскравість диска змінюються залежно від довжини хвилі світла, на якій ведеться спостереження. Це свідчить про те, що різні типи космічного пилу розташовані на різній висоті. Аналіз розподілу речовини та розміру пилових зерен допоможе вченим зрозуміти, які саме типи екзопланет та малих космічних тіл можуть утворитися в цій системі у майбутньому.

