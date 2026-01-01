Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 15772 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 17646 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 17913 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 17488 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 97978 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 108210 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 40785 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38890 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34231 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27697 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.1м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48 • 20426 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 20130 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 71632 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 18039 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 15262 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 15348 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 97984 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 58822 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 92787 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 90378 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Анкара
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 10335 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 23374 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 24937 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 58822 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 25052 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
YouTube
Опалення

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Телескоп NASA "Хаббл" зробив знімки масивного диска з газу та пилу, де формуються планети. Об'єкт IRAS 23077+6707, розташований за 1000 світлових років, у 40 разів перевищує Сонячну систему.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча
Фото: NASA

Космічний телескоп NASA "Хаббл" зробив знімки масивного диска з газу та пилу, в якому формуються планети. Об'єкт, що отримав назву IRAS 23077+6707, розташований на відстані приблизно 1000 світлових років від Землі. За розмірами він у 40 разів перевищує Сонячну систему, простягаючись майже на 400 мільярдів миль. Про це повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Астрономи досліджують систему з її бічного профілю, що дозволяє детально вивчити внутрішню структуру. Через такий ракурс диск блокує пряме світло центральної зірки, що робить його схожим на темну смугу між двома світлими ділянками. Дослідники з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики дали об'єкту неофіційну назву "чівіто Дракули" – на честь національного уругвайського сендвіча та походження одного з авторів дослідження.

Особливості формування планетарної системи

Дані телескопа вказують на те, що процеси в таких "яслах планет" можуть бути значно активнішими та хаотичнішими, ніж вважалося раніше. Науковці зафіксували підняття димчастих клаптів речовини високо над основним шаром диска, а також довгі ниткоподібні структури, що тягнуться лише з одного боку об'єкта.

Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту27.12.25, 18:08 • 5044 перегляди

Форма та яскравість диска змінюються залежно від довжини хвилі світла, на якій ведеться спостереження. Це свідчить про те, що різні типи космічного пилу розташовані на різній висоті. Аналіз розподілу речовини та розміру пилових зерен допоможе вченим зрозуміти, які саме типи екзопланет та малих космічних тіл можуть утворитися в цій системі у майбутньому.

Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут18.12.25, 22:39 • 7140 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
NASA