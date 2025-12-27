Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту

Вчені встановили, що значна частина звичайної матерії Всесвіту не зосереджена в зорях чи галактиках. Про це повідомляє УНН з посиланням на space.com.

За даними дослідження, 90% матерії Всесвіту переважно перебуває в просторі між галактиками. Водночас, як йдеться у теорії Великого вибуху, близько 5% вмісту Всесвіту складається зі звичайної, або баріонної матерії. Це атоми, а також протони, нейтрони і електрони.

Однак астрономи не могли знайти значну частину цієї матерії у видимих об’єктах. Зірки містять лише близько 0,5% усієї матерії Всесвіту, йдеться в результатах дослідження.

Нещодавно астрономи використали новий інструмент для вирішення проблеми зниклої матерії. Швидкі радіоспалахи - це інтенсивні вибухи радіохвиль, які за мілісекунду можуть випромінювати стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за три дні. Вперше відкриті в 2007 році, вчені виявили, що спалахи викликані компактними залишками зірок у віддалених галактиках. Їхня енергія вичерпується, коли спалахи подорожують космосом, і до того часу, як ця енергія досягає Землі, вона в тисячу разів слабкіша, ніж сигнал мобільного телефону, випромінюваний на Місяці і сприйманий на Землі