"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53 • 5932 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
13:13 • 9486 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 10640 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 28416 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 34359 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 79817 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 45911 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 47293 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
26 грудня, 11:18 • 65170 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Дослідження показало, що 90% звичайної матерії Всесвіту розташовано між галактиками. Астрономи використали швидкі радіоспалахи для виявлення цієї зниклої матерії.

Не в зорях, чи галактиках: вчені виявили, де знаходиться більшість звичайної матерії Всесвіту

Вчені встановили, що значна частина звичайної матерії Всесвіту не зосереджена в зорях чи галактиках. Про це повідомляє УНН з посиланням на space.com.

Деталі

За даними дослідження, 90% матерії Всесвіту переважно перебуває в просторі між галактиками. Водночас, як йдеться у теорії Великого вибуху, близько 5% вмісту Всесвіту складається зі звичайної, або баріонної матерії. Це атоми, а також протони, нейтрони і електрони.

Однак астрономи не могли знайти значну частину цієї матерії у видимих об’єктах. Зірки містять лише близько 0,5% усієї матерії Всесвіту, йдеться в результатах дослідження.

Нещодавно астрономи використали новий інструмент для вирішення проблеми зниклої матерії. Швидкі радіоспалахи - це інтенсивні вибухи радіохвиль, які за мілісекунду можуть випромінювати стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за три дні. Вперше відкриті в 2007 році, вчені виявили, що спалахи викликані компактними залишками зірок у віддалених галактиках. Їхня енергія вичерпується, коли спалахи подорожують космосом, і до того часу, як ця енергія досягає Землі, вона в тисячу разів слабкіша, ніж сигнал мобільного телефону, випромінюваний на Місяці і сприйманий на Землі 

- йдеться в дослідженні.

Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут18.12.25, 22:39 • 7086 переглядiв

