15:21 • 2370 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 5826 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 9404 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 10601 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 28348 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 34343 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 79704 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 45897 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 47280 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65132 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Не в звездах или галактиках: ученые обнаружили, где находится большая часть обычной материи Вселенной

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Исследование показало, что 90% обычной материи Вселенной расположено между галактиками. Астрономы использовали быстрые радиовсплески для обнаружения этой недостающей материи.

Не в звездах или галактиках: ученые обнаружили, где находится большая часть обычной материи Вселенной

Ученые установили, что значительная часть обычной материи Вселенной не сосредоточена в звездах или галактиках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com.

Подробности

По данным исследования, 90% материи Вселенной преимущественно находится в пространстве между галактиками. В то же время, как говорится в теории Большого взрыва, около 5% содержимого Вселенной состоит из обычной, или барионной материи. Это атомы, а также протоны, нейтроны и электроны.

Однако астрономы не могли найти значительную часть этой материи в видимых объектах. Звезды содержат лишь около 0,5% всей материи Вселенной, говорится в результатах исследования.

Недавно астрономы использовали новый инструмент для решения проблемы пропавшей материи. Быстрые радиовсплески — это интенсивные взрывы радиоволн, которые за миллисекунду могут излучать столько же энергии, сколько Солнце излучает за три дня. Впервые открытые в 2007 году, ученые обнаружили, что вспышки вызваны компактными остатками звезд в отдаленных галактиках. Их энергия исчерпывается, когда вспышки путешествуют по космосу, и к тому времени, как эта энергия достигает Земли, она в тысячу раз слабее, чем сигнал мобильного телефона, излучаемый на Луне и воспринимаемый на Земле 

- говорится в исследовании.

Телескоп Хаббл раскрыл тайну «исчезнувшей планеты» у звезды Фомальгаут18.12.25, 22:39 • 7085 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии