Не в звездах или галактиках: ученые обнаружили, где находится большая часть обычной материи Вселенной

Ученые установили, что значительная часть обычной материи Вселенной не сосредоточена в звездах или галактиках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на space.com.

По данным исследования, 90% материи Вселенной преимущественно находится в пространстве между галактиками. В то же время, как говорится в теории Большого взрыва, около 5% содержимого Вселенной состоит из обычной, или барионной материи. Это атомы, а также протоны, нейтроны и электроны.

Однако астрономы не могли найти значительную часть этой материи в видимых объектах. Звезды содержат лишь около 0,5% всей материи Вселенной, говорится в результатах исследования.

Недавно астрономы использовали новый инструмент для решения проблемы пропавшей материи. Быстрые радиовсплески — это интенсивные взрывы радиоволн, которые за миллисекунду могут излучать столько же энергии, сколько Солнце излучает за три дня. Впервые открытые в 2007 году, ученые обнаружили, что вспышки вызваны компактными остатками звезд в отдаленных галактиках. Их энергия исчерпывается, когда вспышки путешествуют по космосу, и к тому времени, как эта энергия достигает Земли, она в тысячу раз слабее, чем сигнал мобильного телефона, излучаемый на Луне и воспринимаемый на Земле