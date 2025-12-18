Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут

Космічний телескоп NASA "Хаббл" допоміг вченим зрозуміти, куди зникла планета, яку роками спостерігали поблизу зірки Фомальгаут. Як з’ясувалося, яскрава пляма, яку вважали небесним тілом, насправді була гігантською хмарою пилу, що утворилася внаслідок зіткнення двох масивних космічних каменів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Рідкісність цієї знахідки вражає, адже за розрахунками подібні зіткнення мають відбуватися в цьому районі лише раз на 100 000 років.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, описує унікальну подію: протягом останніх 20 років у цій зоні відбулося одразу два потужних зіткнення об’єктів завширшки щонайменше 60 кілометрів.

Ці вибухи створили настільки щільні завіси з уламків, що вони маскувалися під планети, поки не розсіялися з часом. Уламки утворилися від тіл розміром з велике місто, а їхня раптова поява та зникнення змусили астрономів переглянути попередні теорії.

– сказав Джошуа Ловелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Вкрай несподівано, що в цій області зараз відбулося два унікальних масивних зіткнення протягом 20 років

Фомальгаут розташований лише за 25 світлових років від Землі, що дозволяє астрономам вивчати процеси формування планетних систем у реальному часі. Вивчення таких катастроф допомагає зрозуміти, як колись формувалася і наша Сонячна система. Астрофізики порівнюють ці знімки з дитячими фотографіями нашої планетної системи, оскільки зіткнення великих каменів є фундаментальним етапом створення планет. Наразі дослідники планують відстежувати нову хмару пилу, щоб зафіксувати її повний розпад у найближчі роки.

Спостерігаючи за цим, вчені фіксують ці сильні вибухи в режимі реального часу