Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут

$42.340.15
49.630.04
ukenru
17:59 • 7192 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
17:01 • 14011 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
15:30 • 20270 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 17512 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 17920 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 24594 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 32815 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
18 грудня, 12:00 • 12790 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
18 грудня, 11:31 • 24080 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
18 грудня, 11:15 • 20594 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
86%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зимову тисячу" і Національний кешбек можна витратити ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах18 грудня, 11:18 • 14377 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 30314 перегляди
"Чому не обмінюють?": російські полонені звернулися на пряму лінію до путіна18 грудня, 11:45 • 18827 перегляди
У ЄС пояснили відкладення розгляду фінансування України на саміті: технічні групи шукають рішення18 грудня, 12:53 • 6948 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 15566 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 20270 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 15566 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 32815 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 30314 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 60147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Беньямін Нетаньягу
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Одеська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 30314 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 28291 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 27482 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 34246 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 39580 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
IRIS-T
Опалення

Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Хаббл допоміг науковцям із NASA зрозуміти, куди зникла планета, яку роками спостерігали поблизу зірки Фомальгаут.

Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут

Космічний телескоп NASA "Хаббл" допоміг вченим зрозуміти, куди зникла планета, яку роками спостерігали поблизу зірки Фомальгаут. Як з’ясувалося, яскрава пляма, яку вважали небесним тілом, насправді була гігантською хмарою пилу, що утворилася внаслідок зіткнення двох масивних космічних каменів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Рідкісність цієї знахідки вражає, адже за розрахунками подібні зіткнення мають відбуватися в цьому районі лише раз на 100 000 років.

Подвійна катастрофа у прямому ефірі

Дослідження, опубліковане в журналі Science, описує унікальну подію: протягом останніх 20 років у цій зоні відбулося одразу два потужних зіткнення об’єктів завширшки щонайменше 60 кілометрів. 

Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17.12.25, 05:11 • 20882 перегляди

Ці вибухи створили настільки щільні завіси з уламків, що вони маскувалися під планети, поки не розсіялися з часом. Уламки утворилися від тіл розміром з велике місто, а їхня раптова поява та зникнення змусили астрономів переглянути попередні теорії.

Вкрай несподівано, що в цій області зараз відбулося два унікальних масивних зіткнення протягом 20 років

– сказав Джошуа Ловелл з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Чому це важливо для науки

Фомальгаут розташований лише за 25 світлових років від Землі, що дозволяє астрономам вивчати процеси формування планетних систем у реальному часі. Вивчення таких катастроф допомагає зрозуміти, як колись формувалася і наша Сонячна система. Астрофізики порівнюють ці знімки з дитячими фотографіями нашої планетної системи, оскільки зіткнення великих каменів є фундаментальним етапом створення планет. Наразі дослідники планують відстежувати нову хмару пилу, щоб зафіксувати її повний розпад у найближчі роки.

Спостерігаючи за цим, вчені фіксують ці сильні вибухи в режимі реального часу 

– сказав автор дослідження Пол Калас з Каліфорнійського університету в Берклі.

NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників04.12.25, 21:15 • 3777 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Метеорит
Ассошіейтед Прес