NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників

Ексклюзив
15:01 • 3062 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 10505 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 20526 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 13814 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 15581 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 16335 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25731 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42542 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35846 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45738 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 33407 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 16797 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17775 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман11:36 • 7778 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 13808 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 2220 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17928 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23999 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 68832 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71857 перегляди
NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників

Київ • УНН

 • 20 перегляди

NASA зафіксувало масштабне "світлове забруднення" знімків орбітальних обсерваторій. До 96% зображень деяких космічних телескопів можуть бути спотворені світлом від супутників на низькій навколоземній орбіті.

NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зафіксувало масштабне "світлове забруднення" знімків орбітальних обсерваторій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У дослідженні йдеться про те, що до 96% зображень деяких космічних телескопів можуть бути спотворені світлом від супутників на низькій навколоземній орбіті.

Дане дослідження охоплює чотири космічні телескопи - два чинні та два майбутні, і оцінює масштаби впливу штучного світла від супутників на їхню роботу. Найбільш серйозна загроза зафіксована для SPHEREx - його зображення, за розрахунками, можуть бути забруднені у 96% випадків.

Водночас зображення телескопа "Хаббл" постраждало, приблизно, на 40%.

Також зазначається, що телескопи, які розташовані на віддаленіших орбітах, значно краще захищені від подібного забруднення. Серед них - космічний телескоп імені Джеймса Вебба, Європейський "Евклід" та майбутній римський телескоп NASA імені Ненсі Грейс.

Нагадаємо

російського космонавта Олега Артем’єва виключили з екіпажу місії Crew‑12 - вона мала за кілька місяців мала вирушити на Міжнародну космічну станцію. росіянин фотографував документи компанії, включно з двигунами та іншими внутрішніми матеріалами, і зберігав їх на своєму телефоні.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Джеймс Вебб (телескоп)
SpaceX
Reuters
NASA