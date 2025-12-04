NASA виявило, що 96% зображень телескопа SPHEREx забруднені світлом супутників

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) зафіксувало масштабне "світлове забруднення" знімків орбітальних обсерваторій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У дослідженні йдеться про те, що до 96% зображень деяких космічних телескопів можуть бути спотворені світлом від супутників на низькій навколоземній орбіті.

Дане дослідження охоплює чотири космічні телескопи - два чинні та два майбутні, і оцінює масштаби впливу штучного світла від супутників на їхню роботу. Найбільш серйозна загроза зафіксована для SPHEREx - його зображення, за розрахунками, можуть бути забруднені у 96% випадків.

Водночас зображення телескопа "Хаббл" постраждало, приблизно, на 40%.

Також зазначається, що телескопи, які розташовані на віддаленіших орбітах, значно краще захищені від подібного забруднення. Серед них - космічний телескоп імені Джеймса Вебба, Європейський "Евклід" та майбутній римський телескоп NASA імені Ненсі Грейс.

Нагадаємо

російського космонавта Олега Артем’єва виключили з екіпажу місії Crew‑12 - вона мала за кілька місяців мала вирушити на Міжнародну космічну станцію. росіянин фотографував документи компанії, включно з двигунами та іншими внутрішніми матеріалами, і зберігав їх на своєму телефоні.