16:56 • 6696 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 16851 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18002 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31003 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 18991 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19803 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20001 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28391 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 46832 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36776 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
NASA обнаружило, что 96% изображений телескопа SPHEREx загрязнены светом спутников

Киев • УНН

 • 116 просмотра

NASA зафиксировало масштабное "световое загрязнение" снимков орбитальных обсерваторий. До 96% изображений некоторых космических телескопов могут быть искажены светом от спутников на низкой околоземной орбите.

NASA обнаружило, что 96% изображений телескопа SPHEREx загрязнены светом спутников

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировало масштабное "световое загрязнение" снимков орбитальных обсерваторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В исследовании говорится о том, что до 96% изображений некоторых космических телескопов могут быть искажены светом от спутников на низкой околоземной орбите.

Данное исследование охватывает четыре космических телескопа - два действующих и два будущих, и оценивает масштабы влияния искусственного света от спутников на их работу. Наиболее серьезная угроза зафиксирована для SPHEREx - его изображения, по расчетам, могут быть загрязнены в 96% случаев.

В то же время изображение телескопа "Хаббл" пострадало, примерно, на 40%.

Также отмечается, что телескопы, расположенные на более отдаленных орбитах, значительно лучше защищены от подобного загрязнения. Среди них - космический телескоп имени Джеймса Уэбба, Европейский "Евклид" и будущий римский телескоп NASA имени Нэнси Грейс.

Напомним

российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew-12 - она должна была через несколько месяцев отправиться на Международную космическую станцию. россиянин фотографировал документы компании, включая двигатели и другие внутренние материалы, и хранил их на своем телефоне.

Евгений Устименко

