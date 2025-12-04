NASA обнаружило, что 96% изображений телескопа SPHEREx загрязнены светом спутников

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) зафиксировало масштабное "световое загрязнение" снимков орбитальных обсерваторий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В исследовании говорится о том, что до 96% изображений некоторых космических телескопов могут быть искажены светом от спутников на низкой околоземной орбите.

Данное исследование охватывает четыре космических телескопа - два действующих и два будущих, и оценивает масштабы влияния искусственного света от спутников на их работу. Наиболее серьезная угроза зафиксирована для SPHEREx - его изображения, по расчетам, могут быть загрязнены в 96% случаев.

В то же время изображение телескопа "Хаббл" пострадало, примерно, на 40%.

Также отмечается, что телескопы, расположенные на более отдаленных орбитах, значительно лучше защищены от подобного загрязнения. Среди них - космический телескоп имени Джеймса Уэбба, Европейский "Евклид" и будущий римский телескоп NASA имени Нэнси Грейс.

Напомним

российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew-12 - она должна была через несколько месяцев отправиться на Международную космическую станцию. россиянин фотографировал документы компании, включая двигатели и другие внутренние материалы, и хранил их на своем телефоне.