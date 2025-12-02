російського космонавта Артем’єва відсторонили від місії Crew‑12 через порушення правил SpaceX

російського космонавта Олега Артем’єва виключили з екіпажу місії Crew‑12, яка за кілька місяців мала вирушити на Міжнародну космічну станцію. За інформацією ЗМІ, астронавт фотографував документи SpaceX. Його місце займе колега Андрій Федяєв. Про це повідомляє Insider, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, Артем’єва відсторонили через порушення американських експортних обмежень ITAR: під час підготовки на базі SpaceX у Хоторні, штат Каліфорнія, він фотографував документацію компанії, включно з двигунами та іншими внутрішніми матеріалами, і зберіг їх на своєму телефоні. У NASA та SpaceX вже розпочато міжвідомчу перевірку інциденту.

На сайті Центру підготовки космонавтів ім. Ю. А. Гагаріна в основному складі Crew‑12 офіційно зазначено Федяєва. Пресслужба роскосмосу заявила, що "таке рішення прийнято у зв’язку з переходом Олега Артем’єва на іншу роботу".

54-річний Артем’єв здійснив три космічні польоти, провів у космосі 560 днів та з 2019 року є депутатом московської міської думи.

