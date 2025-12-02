российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX

российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew-12, которая через несколько месяцев должна была отправиться на Международную космическую станцию. По информации СМИ, астронавт фотографировал документы SpaceX. Его место займет коллега Андрей Федяев. Об этом сообщает Insider, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, Артемьева отстранили из-за нарушения американских экспортных ограничений ITAR: во время подготовки на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, он фотографировал документацию компании, включая двигатели и другие внутренние материалы, и сохранил их на своем телефоне. В NASA и SpaceX уже начата межведомственная проверка инцидента.

На сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в основном составе Crew-12 официально указан Федяев. Пресс-служба Роскосмоса заявила, что "такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу".

54-летний Артемьев совершил три космических полета, провел в космосе 560 дней и с 2019 года является депутатом Московской городской думы.

