российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX

12:35 • 10007 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 24260 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 24098 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 18299 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 19701 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 52618 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 50101 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59545 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50489 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 46072 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 32808 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 21470 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 20606 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo2 декабря, 10:45 • 10212 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 7878 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 5448 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 4954 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 7998 просмотра
российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX

Киев • УНН

 • 10 просмотра

российского космонавта исключили из экипажа миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX. Он фотографировал документы компании, включая двигатели и другие внутренние материалы, и хранил их на своем телефоне. Его место займет коллега Андрей Федяев.

российского космонавта Артемьева отстранили от миссии Crew-12 из-за нарушения правил SpaceX

российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew-12, которая через несколько месяцев должна была отправиться на Международную космическую станцию. По информации СМИ, астронавт фотографировал документы SpaceX. Его место займет коллега Андрей Федяев. Об этом сообщает Insider, пишет УНН.

Подробности

По данным источников, Артемьева отстранили из-за нарушения американских экспортных ограничений ITAR: во время подготовки на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, он фотографировал документацию компании, включая двигатели и другие внутренние материалы, и сохранил их на своем телефоне. В NASA и SpaceX уже начата межведомственная проверка инцидента.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос27.11.25, 20:40 • 14807 просмотров

На сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в основном составе Crew-12 официально указан Федяев. Пресс-служба Роскосмоса заявила, что "такое решение принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу".

54-летний Артемьев совершил три космических полета, провел в космосе 560 дней и с 2019 года является депутатом Московской городской думы.

Космический корабль "Союз МС-28" отправился к МКС с российскими и американскими космонавтами27.11.25, 17:04 • 3335 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
SpaceX
НАСА
Калифорния