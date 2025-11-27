Космический корабль "Союз МС-28" отправился к МКС с российскими и американскими космонавтами

Российский космический корабль "Союз МС-28" в четверг успешно стартовал к Международной космической станции с двумя российскими космонавтами и астронавтом NASA на борту. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ракета "Союз 2.1а" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 12:28 по московскому времени. В состав экипажа вошли командир Сергей Кудь-Сверчков, для которого это второй полет в космос, российский космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс, которые летели впервые.

После старта "Союз" должен был дважды облететь Землю, а в 12:38 по Гринвичу совершил автоматическую стыковку с модулем МКС "Рассвет". После этого экипаж войдет на станцию и проведет там следующие восемь месяцев. Возвращение на Землю сейчас запланировано на конец июля 2026 года.

