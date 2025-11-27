Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами

$42.300.10
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Популярнi новини
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Публікації
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 6078 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 10101 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 5972 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 13631 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 14577 перегляди
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 18756 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 44528 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 78331 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 94232 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 93884 перегляди
Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 122 перегляди

З космодрому Байконур у Казахстані сьогодні стартував космічний корабель, який згодом пристикувався до МКС, на борту російські та американський астронавти.

Космічний корабель "Союз МС-28" вирушив до МКС із російськими та американськими космонавтами
Фото: Reuters

Російський космічний корабель "Союз МС-28" у четвер успішно стартував до Міжнародної космічної станції з двома російськими космонавтами та астронавтом NASA на борту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ракета "Союз 2.1а" стартувала з космодрому Байконур у Казахстані о 12:28 за московським часом. До складу екіпажу увійшли командир Сергій Кудь-Сверчков, для якого це другий політ у космос, російський космонавт Сергій Мікаєв та астронавт NASA Крістофер Вільямс, які летіли вперше.

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки
26.11.25, 20:14

Після старту "Союз" мав двічі облетіти Землю, а о 12:38 за Гринвічем здійснив автоматичну стиковку з модулем МКС "Рассвєт". Після цього екіпаж увійде на станцію та проведе там наступні вісім місяців. Повернення на Землю наразі заплановане на кінець липня 2026 року.

Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії
26.11.25, 17:45

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Boeing Starliner
NASA
Південна Корея
Казахстан