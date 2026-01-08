$42.560.14
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 10495 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 22101 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 28278 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 23037 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 24422 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 25923 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 35112 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27 • 28440 перегляди
7 січня, 10:27 • 28440 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 29969 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 11:31 • 35111 перегляди
Франція готує план дій на випадок захоплення Гренландії США

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Франція разом з партнерами розробляє план дій на випадок, якщо США реалізують погрозу захопити Гренландію. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро обговорить це питання з міністрами Німеччини та Польщі.

Франція готує план дій на випадок захоплення Гренландії США

Франція спільно з партнерами розробляє план дій на випадок, якщо США реалізують свою погрозу захопити Гренландію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання буде порушено під час його зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі.

Інших деталей очільник французського МЗС не озвучив.

Додатково

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Гренландії, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам США.

Нагадаємо

Низка європейських лідерів підписала заяву, попереджаючи США, що вони "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії.

Євген Устименко

