Франція готує план дій на випадок захоплення Гренландії США
Київ • УНН
Франція разом з партнерами розробляє план дій на випадок, якщо США реалізують погрозу захопити Гренландію. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро обговорить це питання з міністрами Німеччини та Польщі.
Деталі
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання буде порушено під час його зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі.
Інших деталей очільник французського МЗС не озвучив.
Додатково
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Гренландії, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам США.
Нагадаємо
Низка європейських лідерів підписала заяву, попереджаючи США, що вони "не припинять захищати" територіальну цілісність Гренландії.