Трамп завжди розглядає всі варіанти: речниця Білого дому про можливість застосування сили у Гренландії

Ексклюзив
16:27 • 4440 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 8208 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 8602 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 12703 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 17645 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24025 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 23402 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 24207 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18468 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17360 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у КропивницькомуPhotoVideo7 січня, 09:57 • 4818 перегляди
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця7 січня, 09:59 • 4068 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 30219 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 20034 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"12:23 • 15382 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 15405 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 20062 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24021 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 69210 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 106724 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 3756 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 38885 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 58676 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 101131 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 92622 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
FIFA (серія відеоігор)
Опалення

Трамп завжди розглядає всі варіанти: речниця Білого дому про можливість застосування сили у Гренландії

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Гренландії, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам США. Вона наголосила, що першим варіантом для президента завжди була дипломатія.

Трамп завжди розглядає всі варіанти: речниця Білого дому про можливість застосування сили у Гренландії

Президент США Дональд Трамп завжди розглядає всі варіанти, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Так речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла на запитання, чому вона не відкидає застосування США військової сили в Гренландії, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Лівітт каже, що Трамп не схожий на попередні адміністрації, які "транслювали свою зовнішньополітичну стратегію решті світу".

Президент Трамп завжди розглядає всі варіанти, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Але я просто скажу, що першим варіантом для президента завжди була дипломатія 

- наголосила речниця Білого дому, говорячи про Гренландію.

Вона також додала, що особисто не чула, щоб Дональд Трамп ставив під сумнів законність суверенітету Данії над Гренландією.

Держсекретар США Марко Рубіо ухилився від відповіді на те саме запитання, яке раніше задали журналісти.

Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії07.01.26, 19:20 • 1102 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Дипломатка
Ґренландія
Марко Рубіо
Білий дім
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки