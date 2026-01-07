Трамп завжди розглядає всі варіанти: речниця Білого дому про можливість застосування сили у Гренландії
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент Трамп розглядає всі варіанти щодо Гренландії, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам США. Вона наголосила, що першим варіантом для президента завжди була дипломатія.
Президент США Дональд Трамп завжди розглядає всі варіанти, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Так речниця Білого дому Керолайн Лівітт відповіла на запитання, чому вона не відкидає застосування США військової сили в Гренландії, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Лівітт каже, що Трамп не схожий на попередні адміністрації, які "транслювали свою зовнішньополітичну стратегію решті світу".
Президент Трамп завжди розглядає всі варіанти, вивчаючи, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Але я просто скажу, що першим варіантом для президента завжди була дипломатія
Вона також додала, що особисто не чула, щоб Дональд Трамп ставив під сумнів законність суверенітету Данії над Гренландією.
Держсекретар США Марко Рубіо ухилився від відповіді на те саме запитання, яке раніше задали журналісти.
Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії07.01.26, 19:20 • 1102 перегляди