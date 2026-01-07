Трамп всегда рассматривает все варианты: пресс-секретарь Белого дома о возможности применения силы в Гренландии
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп рассматривает все варианты по Гренландии, изучая, что соответствует наилучшим интересам США. Она подчеркнула, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия.
Президент США Дональд Трамп всегда рассматривает все варианты, изучая, что соответствует наилучшим интересам Соединенных Штатов. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на вопрос, почему она не исключает применения США военной силы в Гренландии, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Ливитт говорит, что Трамп не похож на предыдущие администрации, которые "транслировали свою внешнеполитическую стратегию остальному миру".
Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, изучая, что соответствует наилучшим интересам Соединенных Штатов. Но я просто скажу, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия
Она также добавила, что лично не слышала, чтобы Дональд Трамп ставил под сомнение законность суверенитета Дании над Гренландией.
Госсекретарь США Марко Рубио уклонился от ответа на тот же вопрос, который ранее задали журналисты.
Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии07.01.26, 19:20 • 1310 просмотров