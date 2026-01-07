$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 5190 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 9656 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 9782 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 13269 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 18099 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 24577 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 23665 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 24527 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18575 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17416 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Трамп всегда рассматривает все варианты: пресс-секретарь Белого дома о возможности применения силы в Гренландии

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп рассматривает все варианты по Гренландии, изучая, что соответствует наилучшим интересам США. Она подчеркнула, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия.

Трамп всегда рассматривает все варианты: пресс-секретарь Белого дома о возможности применения силы в Гренландии

Президент США Дональд Трамп всегда рассматривает все варианты, изучая, что соответствует наилучшим интересам Соединенных Штатов. Так пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ответила на вопрос, почему она не исключает применения США военной силы в Гренландии, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Ливитт говорит, что Трамп не похож на предыдущие администрации, которые "транслировали свою внешнеполитическую стратегию остальному миру".

Президент Трамп всегда рассматривает все варианты, изучая, что соответствует наилучшим интересам Соединенных Штатов. Но я просто скажу, что первым вариантом для президента всегда была дипломатия 

- подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, говоря о Гренландии.

Она также добавила, что лично не слышала, чтобы Дональд Трамп ставил под сомнение законность суверенитета Дании над Гренландией.

Госсекретарь США Марко Рубио уклонился от ответа на тот же вопрос, который ранее задали журналисты.

Рубио заявил, что на следующей неделе встретится с представителями Дании и Гренландии07.01.26, 19:20 • 1310 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Дипломатка
Гренландия
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты