06:38 • 3292 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 12975 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 24008 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 30259 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 24586 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 25249 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 26586 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 36729 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 28660 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 30243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Франция вместе с партнерами разрабатывает план действий на случай, если США реализуют угрозу захватить Гренландию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудит этот вопрос с министрами Германии и Польши.

Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США

Франция совместно с партнерами разрабатывает план действий на случай, если США реализуют свою угрозу захватить Гренландию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот вопрос будет поднят во время его встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши.

Других деталей глава французского МИД не озвучил.

Дополнительно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп рассматривает все варианты по Гренландии, изучая, что соответствует наилучшим интересам США.

Напомним

Ряд европейских лидеров подписали заявление, предупреждая США, что они "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии.

Евгений Устименко

