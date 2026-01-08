Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США
Киев • УНН
Франция вместе с партнерами разрабатывает план действий на случай, если США реализуют угрозу захватить Гренландию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудит этот вопрос с министрами Германии и Польши.
Детали
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот вопрос будет поднят во время его встречи с министрами иностранных дел Германии и Польши.
Других деталей глава французского МИД не озвучил.
Дополнительно
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент Трамп рассматривает все варианты по Гренландии, изучая, что соответствует наилучшим интересам США.
Напомним
Ряд европейских лидеров подписали заявление, предупреждая США, что они "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии.