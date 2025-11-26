Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки

Південна Корея зробила важливий крок у розвитку власної космічної індустрії, здійснивши перший запуск ракети, повністю очолений приватною компанією. Це стало ключовою віхою в амбіціях Сеула посилити свою позицію у глобальних космічних перегонах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ракета "Нурі" злетіла з космічного центру "Наро" о 1:13 ночі за місцевим часом, а вже за 15 хвилин після старту всі супутники успішно відокремилися, повідомили в космічному агентстві. Запуск відбувся в межах програми вартістю 2,6 трильйона вон (1,8 млрд доларів), що передбачає шість місій до 2027 року.

Ключовим елементом польоту стало те, що операції запуску вперше офіційно передані приватному сектору. Тепер за "Нурі" відповідає оборонна компанія Hanwha Aerospace, яка в липні отримала ексклюзивні права на технологію. Саме вона збирала двигуни для попередніх версій ракети.

"Нурі" здатна досягати висоти 600 км та виводити на орбіту 960 кг корисного навантаження, зокрема інноваційний супутник нового покоління та 12 кубсатів.

У Сеулі успішний приватний запуск розглядають як шанс посилити позиції країни в азійській космічній гонці, де доступ до орбіти стає питанням технологічної та геополітичної ваги. Південна Корея прагне збільшити свою частку світової космічної економіки до 10% до 2045 року – з нинішнього приблизно 1%.

