Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 4004 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 9620 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 10912 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 6672 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 8872 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 3808 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 3530 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2708 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7500 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 18124 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
87%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях26 листопада, 08:27 • 20584 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 40304 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 14322 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 26006 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 14638 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 5406 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 10906 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 18120 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 14726 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 21016 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Емманюель Макрон
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Румунія
Франція
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 31060 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 65385 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82441 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 82582 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 89340 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Financial Times

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети "Нурі" з космічного центру "Наро". Це ключова віха в амбіціях Сеула посилити позиції в глобальних космічних перегонах, прагнучи збільшити частку світової космічної економіки до 10% до 2045 року.

Південна Корея здійснила перший приватний запуск ракети: країна входить у нову фазу космічної гонки
Фото: Yonhap

Південна Корея зробила важливий крок у розвитку власної космічної індустрії, здійснивши перший запуск ракети, повністю очолений приватною компанією. Це стало ключовою віхою в амбіціях Сеула посилити свою позицію у глобальних космічних перегонах. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ракета "Нурі" злетіла з космічного центру "Наро" о 1:13 ночі за місцевим часом, а вже за 15 хвилин після старту всі супутники успішно відокремилися, повідомили в космічному агентстві. Запуск відбувся в межах програми вартістю 2,6 трильйона вон (1,8 млрд доларів), що передбачає шість місій до 2027 року.

ESA розраховує на бюджет у €22 млрд і готує програму оборонних спроможностей в космосі26.11.25, 15:09 • 1558 переглядiв

Ключовим елементом польоту стало те, що операції запуску вперше офіційно передані приватному сектору. Тепер за "Нурі" відповідає оборонна компанія Hanwha Aerospace, яка в липні отримала ексклюзивні права на технологію. Саме вона збирала двигуни для попередніх версій ракети.

"Нурі" здатна досягати висоти 600 км та виводити на орбіту 960 кг корисного навантаження, зокрема інноваційний супутник нового покоління та 12 кубсатів.

Boeing Starliner здійснить наступний політ без екіпажу: NASA підтвердило новий формат місії26.11.25, 17:45 • 1412 переглядiв

У Сеулі успішний приватний запуск розглядають як шанс посилити позиції країни в азійській космічній гонці, де доступ до орбіти стає питанням технологічної та геополітичної ваги. Південна Корея прагне збільшити свою частку світової космічної економіки до 10% до 2045 року – з нинішнього приблизно 1%.

Урядові програми здебільшого неефективні, трудомісткі та ледве здійсненні… Ви повинні залучити компанії, щоб пришвидшити процес і зробити його прибутковим якомога швидше. 

– професор Кім Чон Су з Національного університету Пукьон.

Та попри успіх, космічна програма Сеула все ще відстає від Японії та Китаю й стикається з проблемами управління та затримками проєктів. Проте перший приватний запуск "Нурі" значно посилює позиції країни в регіональних перегонах за космос.

Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями 20.11.25, 15:34 • 3374 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Boeing Starliner
Bloomberg
NASA
Південна Корея
Китай
Японія