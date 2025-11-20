Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями

Фото: NASA

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба зафіксував унікальну потрійну зоряну систему Апеп, що нагадує "космічний ембріон" та містить дві з надрідкісних зірок Вольфа–Райє. Про це повідомляє Space, пише УНН.

Деталі

Нові дані, які отримали за допомогою телескопа, у середньому інфрачервоному діапазоні відкрили складну структуру вкладених пилових спіралей навколо потрійної системи, де дві зорі Вольфа–Райє обертаються одна навколо одної по надзвичайно тривалій 190-річній орбіті. Потужні зоряні вітри цих гарячих масивних світил створюють щільний вуглецевий пил, який формує спіралеподібні оболонки раз на 25 років.

Це унікальна система з неймовірно рідкісним орбітальним періодом – зазначив Раян Вайт з Університету Маккуорі.

Він наголосив, що більшість подібних систем мають орбіти 2–10 років, тоді як наступна за тривалістю після Апепа – лише близько 30 років.

Завдяки інструменту MIRI телескопу Вебба вдалося побачити відразу кілька вкладених спіралей, які фіксують близькі зближення зірок за останні 700 років.

Дивлячись на нові спостереження Вебба, було схоже на те, як зайти в темну кімнату та ввімкнути світло – все стало видно – пояснив Інуо Хан з Каліфорнійського технологічного інституту.

Дослідження підтвердили: у системі існує третя, ще масивніша зоря, хоч на зображеннях і Вебба, і інших потужних телескопів вся трійця виглядає як одна точка світла, розташована приблизно за 8000 світлових років, але точна відстань досі залишається предметом вивчення.

