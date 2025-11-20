Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями

$42.090.00
48.740.05
ukenru
13:38 • 15204 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 24600 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 17695 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 34690 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 34883 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
08:56 • 50201 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 28692 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25684 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
20 листопада, 07:11 • 43655 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
20 листопада, 06:00 • 38020 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 35006 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 56601 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго08:40 • 37559 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 32505 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 35942 перегляди
Публікації
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 15219 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 24624 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 34710 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг12:24 • 34901 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 50212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Сергій Кислиця
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 30332 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 53639 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 51062 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 51964 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 43196 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
БМ-21 «Град»
Financial Times

Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Телескоп Вебба зафіксував потрійну зоряну систему Апеп, що містить дві рідкісні зорі Вольфа-Райє. Нові дані показали складну структуру пилових спіралей навколо системи, де зорі обертаються з надзвичайно тривалим 190-річним орбітальним періодом.

Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями
Фото: NASA

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба зафіксував унікальну потрійну зоряну систему Апеп, що нагадує "космічний ембріон" та містить дві з надрідкісних зірок Вольфа–Райє. Про це повідомляє Space, пише УНН.

Деталі

Нові дані, які отримали за допомогою телескопа, у середньому інфрачервоному діапазоні відкрили складну структуру вкладених пилових спіралей навколо потрійної системи, де дві зорі Вольфа–Райє обертаються одна навколо одної по надзвичайно тривалій 190-річній орбіті. Потужні зоряні вітри цих гарячих масивних світил створюють щільний вуглецевий пил, який формує спіралеподібні оболонки раз на 25 років.

Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку18.11.25, 20:55 • 15182 перегляди

Це унікальна система з неймовірно рідкісним орбітальним періодом 

– зазначив Раян Вайт з Університету Маккуорі. 

Він наголосив, що більшість подібних систем мають орбіти 2–10 років, тоді як наступна за тривалістю після Апепа – лише близько 30 років.

Фото: NASA
Фото: NASA

Завдяки інструменту MIRI телескопу Вебба вдалося побачити відразу кілька вкладених спіралей, які фіксують близькі зближення зірок за останні 700 років. 

Дивлячись на нові спостереження Вебба, було схоже на те, як зайти в темну кімнату та ввімкнути світло – все стало видно 

– пояснив Інуо Хан з Каліфорнійського технологічного інституту.

Дослідження підтвердили: у системі існує третя, ще масивніша зоря, хоч на зображеннях і Вебба, і інших потужних телескопів вся трійця виглядає як одна точка світла, розташована приблизно за 8000 світлових років, але точна відстань досі залишається предметом вивчення.

Потужний спалах на Сонці: NASA врятувало російських астронавтів на МКС14.11.25, 12:46 • 3450 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
NASA