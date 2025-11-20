Телескоп Вебба виявив унікальну потрійну зоряну систему Апеп з рідкісними зорями
Телескоп Вебба зафіксував потрійну зоряну систему Апеп, що містить дві рідкісні зорі Вольфа-Райє. Нові дані показали складну структуру пилових спіралей навколо системи, де зорі обертаються з надзвичайно тривалим 190-річним орбітальним періодом.
Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба зафіксував унікальну потрійну зоряну систему Апеп, що нагадує "космічний ембріон" та містить дві з надрідкісних зірок Вольфа–Райє. Про це повідомляє Space, пише УНН.
Нові дані, які отримали за допомогою телескопа, у середньому інфрачервоному діапазоні відкрили складну структуру вкладених пилових спіралей навколо потрійної системи, де дві зорі Вольфа–Райє обертаються одна навколо одної по надзвичайно тривалій 190-річній орбіті. Потужні зоряні вітри цих гарячих масивних світил створюють щільний вуглецевий пил, який формує спіралеподібні оболонки раз на 25 років.
Це унікальна система з неймовірно рідкісним орбітальним періодом
Він наголосив, що більшість подібних систем мають орбіти 2–10 років, тоді як наступна за тривалістю після Апепа – лише близько 30 років.
Завдяки інструменту MIRI телескопу Вебба вдалося побачити відразу кілька вкладених спіралей, які фіксують близькі зближення зірок за останні 700 років.
Дивлячись на нові спостереження Вебба, було схоже на те, як зайти в темну кімнату та ввімкнути світло – все стало видно
Дослідження підтвердили: у системі існує третя, ще масивніша зоря, хоч на зображеннях і Вебба, і інших потужних телескопів вся трійця виглядає як одна точка світла, розташована приблизно за 8000 світлових років, але точна відстань досі залишається предметом вивчення.
