Телескоп Уэбба обнаружил уникальную тройную звездную систему Апеп с редкими звездами

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал уникальную тройную звездную систему Апеп, напоминающую «космический эмбрион» и содержащую две из сверхредких звезд Вольфа-Райе. Об этом сообщает Space, пишет УНН.

Новые данные, полученные с помощью телескопа в среднем инфракрасном диапазоне, открыли сложную структуру вложенных пылевых спиралей вокруг тройной системы, где две звезды Вольфа-Райе вращаются одна вокруг другой по чрезвычайно длительной 190-летней орбите. Мощные звездные ветры этих горячих массивных светил создают плотную углеродную пыль, которая формирует спиралевидные оболочки раз в 25 лет.

Это уникальная система с невероятно редким орбитальным периодом – отметил Райан Уайт из Университета Маккуори.

Он подчеркнул, что большинство подобных систем имеют орбиты 2–10 лет, тогда как следующая по продолжительности после Апепа – всего около 30 лет.

Благодаря инструменту MIRI телескопа Уэбба удалось увидеть сразу несколько вложенных спиралей, которые фиксируют близкие сближения звезд за последние 700 лет.

Глядя на новые наблюдения Уэбба, было похоже на то, как зайти в темную комнату и включить свет – все стало видно – пояснил Инуо Хан из Калифорнийского технологического института.

Исследования подтвердили: в системе существует третья, еще более массивная звезда, хотя на изображениях и Уэбба, и других мощных телескопов вся троица выглядит как одна точка света, расположенная примерно в 8000 световых лет, но точное расстояние до сих пор остается предметом изучения.

