Мощная вспышка на Солнце: NASA спасло российских астронавтов на МКС
Киев • УНН
Мощная вспышка на Солнце класса Х5.1, произошедшая 12 ноября, заставила NASA переместить российских астронавтов МКС в защищенный модуль. Солнечные частицы достигли Земли, вызвав солнечную бурю.
Из-за мощной вспышки на Солнце, произошедшей в ночь на 12 ноября, NASA пришлось спасать российских астронавтов на международной космической станции (МКС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.
Подробности
В ночь с 11 на 12 ноября на Солнце произошла мощнейшая вспышка класса Х5.1 – она сопровождалась выбросом плазмы. Солнечные частицы, достигшие Земли, врезались в магнитное поле нашей планеты, а также частично проникли в верхние слои атмосферы.
Из-за мощной солнечной бури Центр управления МКС, расположенный в Хьюстоне (США), поручил трем российским участникам МКС переместиться в более защищенный лабораторный модуль орбитальной станции.
Экипаж МКС, состоящий не только из россиян, получил список мест, которых следует избегать во время сильной активности на Солнце.
