Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты: страна вступает в новую фазу космической гонки
Киев • УНН
Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты «Нури» с космического центра «Наро». Это ключевая веха в амбициях Сеула усилить позиции в глобальной космической гонке, стремясь увеличить долю мировой космической экономики до 10% к 2045 году.
Южная Корея сделала важный шаг в развитии собственной космической индустрии, осуществив первый запуск ракеты, полностью возглавляемый частной компанией. Это стало ключевой вехой в амбициях Сеула усилить свою позицию в глобальной космической гонке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ракета "Нури" взлетела с космического центра "Наро" в 1:13 ночи по местному времени, а уже через 15 минут после старта все спутники успешно отделились, сообщили в космическом агентстве. Запуск состоялся в рамках программы стоимостью 2,6 триллиона вон (1,8 млрд долларов), предусматривающей шесть миссий до 2027 года.
Ключевым элементом полета стало то, что операции запуска впервые официально переданы частному сектору. Теперь за "Нури" отвечает оборонная компания Hanwha Aerospace, которая в июле получила эксклюзивные права на технологию. Именно она собирала двигатели для предыдущих версий ракеты.
"Нури" способна достигать высоты 600 км и выводить на орбиту 960 кг полезной нагрузки, в частности инновационный спутник нового поколения и 12 кубсатов.
В Сеуле успешный частный запуск рассматривают как шанс усилить позиции страны в азиатской космической гонке, где доступ к орбите становится вопросом технологического и геополитического веса. Южная Корея стремится увеличить свою долю мировой космической экономики до 10% к 2045 году – с нынешнего примерно 1%.
Правительственные программы в основном неэффективны, трудоемки и едва осуществимы… Вы должны привлечь компании, чтобы ускорить процесс и сделать его прибыльным как можно скорее.
Но несмотря на успех, космическая программа Сеула все еще отстает от Японии и Китая и сталкивается с проблемами управления и задержками проектов. Однако первый частный запуск "Нури" значительно усиливает позиции страны в региональной гонке за космос.
