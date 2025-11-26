$42.400.03
Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты: страна вступает в новую фазу космической гонки

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты «Нури» с космического центра «Наро». Это ключевая веха в амбициях Сеула усилить позиции в глобальной космической гонке, стремясь увеличить долю мировой космической экономики до 10% к 2045 году.

Южная Корея осуществила первый частный запуск ракеты: страна вступает в новую фазу космической гонки
Фото: Yonhap

Южная Корея сделала важный шаг в развитии собственной космической индустрии, осуществив первый запуск ракеты, полностью возглавляемый частной компанией. Это стало ключевой вехой в амбициях Сеула усилить свою позицию в глобальной космической гонке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ракета "Нури" взлетела с космического центра "Наро" в 1:13 ночи по местному времени, а уже через 15 минут после старта все спутники успешно отделились, сообщили в космическом агентстве. Запуск состоялся в рамках программы стоимостью 2,6 триллиона вон (1,8 млрд долларов), предусматривающей шесть миссий до 2027 года.

ESA рассчитывает на бюджет в €22 млрд и готовит программу оборонных возможностей в космосе

Ключевым элементом полета стало то, что операции запуска впервые официально переданы частному сектору. Теперь за "Нури" отвечает оборонная компания Hanwha Aerospace, которая в июле получила эксклюзивные права на технологию. Именно она собирала двигатели для предыдущих версий ракеты.

"Нури" способна достигать высоты 600 км и выводить на орбиту 960 кг полезной нагрузки, в частности инновационный спутник нового поколения и 12 кубсатов.

Boeing Starliner совершит следующий полет без экипажа: NASA подтвердило новый формат миссии

В Сеуле успешный частный запуск рассматривают как шанс усилить позиции страны в азиатской космической гонке, где доступ к орбите становится вопросом технологического и геополитического веса. Южная Корея стремится увеличить свою долю мировой космической экономики до 10% к 2045 году – с нынешнего примерно 1%.

Правительственные программы в основном неэффективны, трудоемки и едва осуществимы… Вы должны привлечь компании, чтобы ускорить процесс и сделать его прибыльным как можно скорее. 

– профессор Ким Чон Су из Национального университета Пукён.

Но несмотря на успех, космическая программа Сеула все еще отстает от Японии и Китая и сталкивается с проблемами управления и задержками проектов. Однако первый частный запуск "Нури" значительно усиливает позиции страны в региональной гонке за космос.

Телескоп Уэбба обнаружил уникальную тройную звездную систему Апеп с редкими звездами

Степан Гафтко

