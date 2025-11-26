$42.400.03
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушении
11:49 • 8268 просмотра
Сможет ли Украина продолжать воевать без американского оружия? В Politico ответили
10:00 • 10208 просмотра
27 ноября в Украине прогнозируют резкий контраст температур: какую погоду ожидать
Эксклюзив
09:34 • 16782 просмотра
Установка солнечных панелей: помогают ли в условиях отключения света
08:59 • 30269 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровь
08:59 • 27651 просмотра
"Ответственность не знает исключений": Генпрокурор Кравченко сообщил об увольнении 74 прокуроров после проверки инвалидности, в суде - новое дело
08:27 • 17770 просмотра
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях
Эксклюзив
26 ноября, 07:00 • 30868 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войны
26 ноября, 06:31 • 16874 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
26 ноября, 06:07 • 14390 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
ESA рассчитывает на бюджет в €22 млрд и готовит программу оборонных возможностей в космосе

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Европейское космическое агентство (ESA) запросило 22 миллиарда евро на следующие три года и представит предложение на 1,35 миллиарда евро для новой программы укрепления оборонных возможностей в космосе. Это первый случай, когда гражданская организация ESA, основанная в 1975 году, продвигается в военный сектор.

ESA рассчитывает на бюджет в €22 млрд и готовит программу оборонных возможностей в космосе

Европейское космическое агентство (ESA), европейский эквивалент NASA, рассчитывает на 22 миллиарда евро на следующие три года от государств-членов и представит предложение на 1,35 миллиарда евро по новой программе укрепления и синхронизации оборонных возможностей в космосе, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

ESA представит предложение на сумму 1,35 миллиарда евро по новой программе укрепления и синхронизации оборонных возможностей континента в космосе на конференции, которая начнется в среду в Бремене, Германия. Это первый случай, когда ESA, гражданская организация, основанная в 1975 году, которая избегала военных проектов, продвигается в этот сектор.

В целом планируемый бюджет на 36% больше предыдущего бюджета на фоне того, как страны расширяют свое военное присутствие в космосе.

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками29.10.25, 13:16 • 3152 просмотра

На фоне того, как Европа обязуется увеличить расходы на оборону в ответ на войну россии в Украине и давление со стороны президента США Дональда Трампа, генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер предложил программу под названием European Resilience from Space для государств-членов, чтобы они могли совместно использовать национальные космические активы.

"Меняется источник финансирования, - сказал Ашбахер в интервью. - Финансирование космической деятельности в будущем все чаще также будет поступать от министерств обороны, тогда как в прошлом, по крайней мере в Европе, оно осуществлялось преимущественно от гражданских министерств".

Программа ERS будет использовать такие проекты, как Iris2 - предложенная ЕС альтернатива Starlink, сети спутниковой связи на низкой околоземной орбите, принадлежащей SpaceX Илона Маска, - а также Galileo, европейская навигационная спутниковая система, подобная американской Global Positioning System. Целевыми пользователями являются оборонное сообщество, полицейские силы и агентства гражданской защиты, пишет издание.

Европе нужно больше инвестировать в космос для независимости от США - гендиректор ESA28.04.25, 09:59 • 5413 просмотров

Заставить крупные страны поделиться своими суверенными космическими активами будет нелегкой задачей. Ашбахер сказал, что он провел обсуждения, чтобы объяснить, как государства-члены могут получить выгоду от программы и каковы "правила взаимодействия".

"Для Европы действительно важно, чтобы мы укрепили свою независимость и автономию, - сказал он. - Это, безусловно, лежит в основе моего предложения министрам".

Предложение будет вынесено на голосование руководителями космических программ из Великобритании, Франции, Италии и других стран, когда они соберутся на министерском совете Европейского космического агентства.

После призывов государств-членов предложить программу ERS, Ашбахер встретился с министрами обороны по всей Европе, чтобы лоббировать выделение финансирования для новой программы.

Дополнение

Эти инициативы руководителя ESA происходят на фоне обязательств союзников по НАТО увеличить свои расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта к 2035 году из-за роста геополитической напряженности и роста угроз безопасности.

Юлия Шрамко

ПолитикаТехнологии
Военное положение
Война в Украине
Европейское космическое агентство
SpaceX
НАСА
НАТО
Дональд Трамп
Илон Маск
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Соединённые Штаты
Украина