Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 320 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 5720 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 8902 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 45836 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 41242 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 43410 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 111688 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 58815 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 53958 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78442 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"29 октября, 02:23 • 37831 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30 • 36045 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48057 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28495 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20296 просмотра
публикации
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 5756 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 9890 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 45850 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 48616 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 111697 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Даниэль Эк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo08:05 • 20720 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 28921 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 28446 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 30752 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 38206 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
Financial Times
Холм

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Европейское космическое агентство (ESA) в ноябре обратится к государствам-членам с просьбой выделить около 1 миллиарда евро на разработку сети разведывательных спутников военного уровня. Эта программа поможет военным и правительствам противодействовать угрозам и ликвидировать последствия стихийных бедствий, передавая оптические изображения сверхвысокого разрешения.

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками

Европейское космическое агентство (ESA) в ноябре обратится к своим государствам-членам с просьбой выделить "примерно 1 миллиард евро" на разработку сети разведывательных спутников военного уровня, сообщил генеральный директор организации Йозеф Ашбахер, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Подробности

В рамках этого плана финансирования ESA будет работать над программой ЕС, направленной на помощь военным и правительствам в противодействии угрозам и ликвидации последствий стихийных бедствий путем передачи на Землю оптических изображений сверхвысокого разрешения с интервалом менее 30 минут.

"Стратегически это очень важно, поскольку проект ориентирован на новую группу пользователей, а именно на пользователей в сфере безопасности и обороны", - заявил Ашбахер, выступая в кулуарах ежегодной конференции Европейского института космической политики в Вене.

Другие космические программы блока, такие как Galileo, альтернатива GPS для геонавигации, и Copernicus, используемая для мониторинга последствий изменения климата, преимущественно используются в гражданских целях.

Ашбахер заявил, что разведывательная группировка войдет в общую бюджетную заявку ESA на сумму 22 миллиарда евро на ближайшие три года. Детали будут обсуждены на саммите по финансированию в Бремене в следующем месяце, где странам будет предложено внести свой вклад в различные программы.

В то же время ЕС сейчас рассматривает вопрос о распределении своих космических расходов в семилетнем бюджете на 2028-2034 годы.

Несмотря на то, что когда-то это считалось "запретной" темой для ESA, которое было основано в 1970-х годах для реализации проектов в мирных целях, Ашбахер сказал, что 22 страны агентства согласились, что оборонные проекты должны быть включены для укрепления безопасности.

"Это не требует изменений в нашей конвенции, поскольку мы подробно обсуждали это в прошлом году; формулировка "мирные цели" на самом деле толкуется для обороны, - сказал Ашбахер. - Лучшим доказательством того, что [столицы] соглашаются с этим толкованием, является то, что они попросили меня представить программу".

Европейская комиссия называет новую военную спутниковую систему "Правительственной службой наблюдения за Землей" (Earth Observation governmental service, EOGS), а ESA - "Европейской системой устойчивости из космоса" (European Resilience from Space).

Евросоюз официально вступает в мировую космическую гонку: Еврокомиссия представила Закон ЕС о космосе25.06.25, 16:27 • 2483 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Техника
Государственный бюджет
Европейское космическое агентство
Европейская комиссия
Австрия