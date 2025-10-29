Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками
Киев • УНН
Европейское космическое агентство (ESA) в ноябре обратится к государствам-членам с просьбой выделить около 1 миллиарда евро на разработку сети разведывательных спутников военного уровня. Эта программа поможет военным и правительствам противодействовать угрозам и ликвидировать последствия стихийных бедствий, передавая оптические изображения сверхвысокого разрешения.
Европейское космическое агентство (ESA) в ноябре обратится к своим государствам-членам с просьбой выделить "примерно 1 миллиард евро" на разработку сети разведывательных спутников военного уровня, сообщил генеральный директор организации Йозеф Ашбахер, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Подробности
В рамках этого плана финансирования ESA будет работать над программой ЕС, направленной на помощь военным и правительствам в противодействии угрозам и ликвидации последствий стихийных бедствий путем передачи на Землю оптических изображений сверхвысокого разрешения с интервалом менее 30 минут.
"Стратегически это очень важно, поскольку проект ориентирован на новую группу пользователей, а именно на пользователей в сфере безопасности и обороны", - заявил Ашбахер, выступая в кулуарах ежегодной конференции Европейского института космической политики в Вене.
Другие космические программы блока, такие как Galileo, альтернатива GPS для геонавигации, и Copernicus, используемая для мониторинга последствий изменения климата, преимущественно используются в гражданских целях.
Ашбахер заявил, что разведывательная группировка войдет в общую бюджетную заявку ESA на сумму 22 миллиарда евро на ближайшие три года. Детали будут обсуждены на саммите по финансированию в Бремене в следующем месяце, где странам будет предложено внести свой вклад в различные программы.
В то же время ЕС сейчас рассматривает вопрос о распределении своих космических расходов в семилетнем бюджете на 2028-2034 годы.
Несмотря на то, что когда-то это считалось "запретной" темой для ESA, которое было основано в 1970-х годах для реализации проектов в мирных целях, Ашбахер сказал, что 22 страны агентства согласились, что оборонные проекты должны быть включены для укрепления безопасности.
"Это не требует изменений в нашей конвенции, поскольку мы подробно обсуждали это в прошлом году; формулировка "мирные цели" на самом деле толкуется для обороны, - сказал Ашбахер. - Лучшим доказательством того, что [столицы] соглашаются с этим толкованием, является то, что они попросили меня представить программу".
Европейская комиссия называет новую военную спутниковую систему "Правительственной службой наблюдения за Землей" (Earth Observation governmental service, EOGS), а ESA - "Европейской системой устойчивости из космоса" (European Resilience from Space).
Евросоюз официально вступает в мировую космическую гонку: Еврокомиссия представила Закон ЕС о космосе25.06.25, 16:27 • 2483 просмотра