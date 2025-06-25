Евросоюз официально вступает в мировую космическую гонку: Еврокомиссия представила Закон ЕС о космосе

Еврокомиссия как исполнительный орган ЕС представила Закон ЕС о космосе. Документ расширяет доступ к рынку и усиливает космическую безопасность, упрощает европейскую космическую экономику и должен сделать ее конкурентоспособной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

Детали

Закон предусматривает ряд амбициозных мер, направленных на то, чтобы сделать космический сектор Европы более чистым, безопасным и конкурентоспособным в Европе и на ее экспортных рынках.

Как отметили в Еврокомиссии, европейские космические правила по состоянию на сейчас фрагментированы и базируются на разрозненных национальных подходах. Эта неоднородность сдерживает развитие инноваций, уменьшает долю европейского рынка и создает дополнительные расходы.

Четкая и гармонизированная система на европейском уровне позаботится об усилении безопасности, устойчивости и экологической ответственности во всем ЕС, одновременно помогая компаниям расти и масштабироваться за границей.

Закон ЕС о космосе имеет целью сократить бюрократию, защитить космические активы и создать справедливые и предсказуемые условия игры для бизнеса.

Предложение базируется на трех ключевых принципах:

Безопасность. Космос, а особенно околоземное пространство становится все более перегруженным. Сегодня на орбите находится 11 000 спутников. И еще 50 000, как ожидается, будет запущено в течение следующего десятилетия. В то же время в космосе уже циркулирует более 128 миллионов обломков, что резко увеличивает риск столкновений. Это может спровоцировать каскадные аварии, которые сделают ключевые орбиты непригодными для использования и отключат доступ к жизненно важным спутниковым услугам. Чтобы предотвратить это, Закон ЕС о космосе вводит меры по улучшению отслеживания космических объектов и ограничению появления нового мусора, включая требования по безопасной утилизации спутников после окончания срока их эксплуатации. Устойчивость. На космос в мире становится все больше претензий от государств, а методы его освоения не всегда соответствуют нормам международного права. Космическая инфраструктура сталкивается с растущими угрозами от кибератак и электронных помех, направленных на спутники, наземные станции и линии связи. Закон ЕС о космосе потребует от всех космических операторов проводить тщательную оценку рисков в течение всего жизненного цикла спутника, применяя правила кибербезопасности и отчетности об инцидентах, адаптированные к космическому сектору. Устойчивое развитие. С ростом космической деятельности управление ресурсами, выбросами CO2 и космическим мусором становится жизненно важным. Закон ЕС о космосе установит общие правила для измерения этого воздействия. Обеспечит согласованность проверенных данных и будет поощрять инновации в таких сферах, как обслуживание в космосе, чтобы продлить срок службы спутников и уменьшить количество космического мусора.

Новые правила будут применяться как к космическим активам ЕС, к национальным космическим объектам, так и к операторам, не входящим в ЕС и предлагающим услуги в Европе.

Нормативные требования будут адаптированы к размеру и уровню зрелости компании, а также оцениваться с учетом связанных с этим рисков.

Законодательная инициатива будет обсуждена в Европейском парламенте и Европарламенте, в соответствии с предусмотренной процедурой.

Тем временем Еврокомиссия перейдет к реализации действий, изложенных в Концепции, в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС, Агентством ЕС по космической программе (EUSPA) , Европейским космическим агентством (ESA) и другими партнерами, в частности космической промышленностью.

Будет создана Космическая команда Европы – форум высокого уровня, который объединит все заинтересованные стороны европейской космической экосистемы, для объединения европейских достижений и возможностей, связанных с космосом. Начиная с 2025 года Еврокомиссия разработает специальную методологию мониторинга конкурентоспособности ЕС в космическом секторе.

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