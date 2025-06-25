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Евросоюз официально вступает в мировую космическую гонку: Еврокомиссия представила Закон ЕС о космосе

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Європейська комісія представила Закон ЄС про космос, спрямований на покращення конкурентоспроможності європейського космічного сектору, його безпеку та сталий розвиток. Документ уніфікує космічні правила та має на меті зменшити бюрократію.

Евросоюз официально вступает в мировую космическую гонку: Еврокомиссия представила Закон ЕС о космосе

Еврокомиссия как исполнительный орган ЕС представила Закон ЕС о космосе. Документ расширяет доступ к рынку и усиливает космическую безопасность, упрощает европейскую космическую экономику и должен сделать ее конкурентоспособной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

Детали

Закон предусматривает ряд амбициозных мер, направленных на то, чтобы сделать космический сектор Европы более чистым, безопасным и конкурентоспособным в Европе и на ее экспортных рынках.

Как отметили в Еврокомиссии, европейские космические правила по состоянию на сейчас фрагментированы и базируются на разрозненных национальных подходах. Эта неоднородность сдерживает развитие инноваций, уменьшает долю европейского рынка и создает дополнительные расходы.

Четкая и гармонизированная система на европейском уровне позаботится об усилении безопасности, устойчивости и экологической ответственности во всем ЕС, одновременно помогая компаниям расти и масштабироваться за границей. 

Закон ЕС о космосе имеет целью сократить бюрократию, защитить космические активы и создать справедливые и предсказуемые условия игры для бизнеса.   

Предложение базируется на трех ключевых принципах:

  1. Безопасность. Космос, а особенно околоземное пространство становится все более перегруженным. Сегодня на орбите находится 11 000 спутников. И еще 50 000, как ожидается, будет запущено в течение следующего десятилетия. В то же время в космосе уже циркулирует более 128 миллионов обломков, что резко увеличивает риск столкновений. Это может спровоцировать каскадные аварии, которые сделают ключевые орбиты непригодными для использования и отключат доступ к жизненно важным спутниковым услугам. Чтобы предотвратить это, Закон ЕС о космосе вводит меры по улучшению отслеживания космических объектов и ограничению появления нового мусора, включая требования по безопасной утилизации спутников после окончания срока их эксплуатации.
    1. Устойчивость. На космос в мире становится все больше претензий от государств, а методы его освоения не всегда соответствуют нормам международного права. Космическая инфраструктура сталкивается с растущими угрозами от кибератак и электронных помех, направленных на спутники, наземные станции и линии связи. Закон ЕС о космосе потребует от всех космических операторов проводить тщательную оценку рисков в течение всего жизненного цикла спутника, применяя правила кибербезопасности и отчетности об инцидентах, адаптированные к космическому сектору.
      1. Устойчивое развитие. С ростом космической деятельности управление ресурсами, выбросами CO2 и космическим мусором становится жизненно важным. Закон ЕС о космосе установит общие правила для измерения этого воздействия. Обеспечит согласованность проверенных данных и будет поощрять инновации в таких сферах, как обслуживание в космосе, чтобы продлить срок службы спутников и уменьшить количество космического мусора.  

        Новые правила будут применяться как к космическим активам ЕС, к национальным космическим объектам, так и к операторам, не входящим в ЕС и предлагающим услуги в Европе.

        Нормативные требования будут адаптированы к размеру и уровню зрелости компании, а также оцениваться с учетом связанных с этим рисков.  

        Законодательная инициатива будет обсуждена в Европейском парламенте и Европарламенте, в соответствии с предусмотренной процедурой.

        Тем временем Еврокомиссия перейдет к реализации действий, изложенных в Концепции, в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС, Агентством ЕС по космической программе (EUSPA) , Европейским космическим агентством (ESA) и другими партнерами, в частности космической промышленностью.

        Будет создана Космическая команда Европы – форум высокого уровня, который объединит все заинтересованные стороны европейской космической экосистемы, для объединения европейских достижений и возможностей, связанных с космосом. Начиная с 2025 года Еврокомиссия разработает специальную методологию мониторинга конкурентоспособности ЕС в космическом секторе.

        Европе нужно больше инвестировать в космос для независимости от США - гендиректор ESA28.04.25, 09:59 • 5215 просмотров

        Лилия Набока

        Лилия Набока

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