Европе нужно больше инвестировать в космос для независимости от США – гендиректор ESA

Европе необходимо увеличить инвестиции в космос, чтобы обеспечить независимость от США, заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА, ESA) Йозеф Ашбахер в интервью The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, возвращение Дональда Трампа в Белый дом вызвало отход европейских политических лидеров от связей с Америкой и быстрый рост расходов на оборону, на фоне того, как безопасность континента достигает "поворотной точки".



Стремление Европы к большей автономии означает, что она также должна увеличить свои инвестиции в космические технологии, по словам Йозефа Ашбахера, гендиректора ESA, межправительственного органа, которому поручено контролировать амбиции европейских стран, включая большую часть ЕС и Великобританию, в области.

В космосе есть много областей, которые рассматриваются как те, где Европа захочет увеличить свою автономию, и понятно, что в более нестабильной геополитической ситуации потребность в большей автономии есть. Ситуация радикально меняется - сказал Ашбахер в интервью Guardian в Лондоне.

Люди обращают свои взгляды к небу больше, чем когда-либо. Мир находится посреди второй космической гонки, в которой правительства, а также частные компании пользуются огромными достижениями в области спутников, датчиков и, что особенно важно, ракет. Аналитики говорят об отрасли стоимостью 1 трлн долларов, масштаб которой соответствовал бы сегодняшнему сектору авиаперевозок, с ожидаемым бумом наблюдения за Землей, связи и даже туризма. Спровоцированное Трампом увеличение военных расходов может придать дополнительный импульс, на фоне того, как вооруженные силы соревнуются за лучшее шпионское оборудование, указывает издание.

Однако роль Ашбахера как руководителя ESA также заключается в том, чтобы выступать за продолжение инвестиций в науку на благо человечества, включая такие проекты, как измерение скорости ветра с помощью лазеров, спутники мониторинга климата и телескоп Euclid, предназначенный для изучения тайн темной материи.

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Для европейской космической науки тесное сотрудничество с США было жизненно важным на протяжении десятилетий. ESA работает с американскими коллегами над проектами, охватывающими широкий спектр: от отправки астронавтов на Международную космическую станцию до телескопа Джеймса Вебба, изучающего излучение галактик миллиарды лет назад, и программы Artemis по возвращению людей на Луну. Ашбахер, австриец, контролирует бюджет в €7,7 млрд в этом году, большая сумма, но она не идет ни в какое сравнение с бюджетом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в $25,4 млрд. Возвращение Трампа вызвало вопросы о том, продолжится ли это сотрудничество, на фоне того, как США вводят резкие сокращения для NASA.

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Илон Маск добавляет еще одну сложность. Его SpaceX уже, возможно, внесла наибольший вклад в революционное снижение затрат на запуски благодаря своим многоразовым ракетам Falcon 9. Однако крайне спорный мандат миллиардера на сокращение расходов при Трампе означает, что он, вероятно, будет иметь значительное влияние на космическую политику США, несмотря на очевидный риск конфликта интересов как ключевого подрядчика NASA. Выбранный Трампом администратор NASA, миллиардер Джаред Айзекман, заплатил SpaceX за то, чтобы они доставили его в космос. Маск раскритиковал Artemis, предпочитая свои амбиции по отправке людей на Марс.

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Европейские страны также спешат отучить себя от Starlink от SpaceX, сети интернет-спутников на низкой околоземной орбите (Leo). Starlink построила самое большое на сегодня угруповання Leo, обеспечив надежный доступ в Интернет в отдаленных местах и стал неотъемлемой частью военных коммуникаций Украины после вторжения россии в 2022 году.

На вопрос о влиянии Маска Ашбахер отказался комментировать "внутреннюю политику Соединенных Штатов и то, кто должен влиять на эти решения".

ESA продолжает свою часть запланированных работ, строя капсулу Orion для транспортировки астронавтов, сказал Ашбахер, добавив, что он "уверен, что США продолжат сотрудничество с Европой в программе Artemis", в частности в создании "лунного шлюза" на орбите Луны.

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"Если произойдут изменения и если наши американские партнеры и друзья изменят свои планы, конечно, мы будем готовы к плану B, - сказал Ашбахер. - И, безусловно, мы укрепим нашу автономию и наши возможности в результате этого. Но сегодня не время говорить о плане B, потому что план A уже реализован".

Однако ESA также рассматривает возможность сотрудничества с другими странами, которые могли бы стать частью плана B. Ашбахер выделил Австралию, Объединенные Арабские Эмираты и Индию как перспективных партнеров для Европы.

SpaceX в прошлом месяце подтвердила свое доминирующее положение, когда ее капсула Dragon вернула четырех человек, двое из которых застряли на Международной космической станции из-за технических проблем на корабле-конкуренте Boeing Starliner.

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Европа осталась зависимой от SpaceX в запуске части своей спутниковой навигационной системы Galileo после вывода из эксплуатации ракеты Ariane 5 и остановки Vega C, обе из которых эксплуатируются Arianespace, совладельцами которой являются производители аэрокосмической техники Airbus и Safran. Это стало "кризисом запуска", который был прекращен только первым полетом ракеты Ariane 6 от Arianespace в прошлом году.

ESA теперь стремится подтолкнуть больше конкурентов по запускам следующего поколения, уделяя особое внимание многоразовым ракетам, чтобы наследовать сокращению расходов SpaceX. Один из проектов ESA, двигатель Prometheus, должен быть запущен "менее чем за несколько" лет, сказал Ашбахер. Другие европейские игроки частного сектора, такие как немецкий стартап Rocket Factory Augsburg, также участвуют в гонках.

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Если все пойдет по плану, они также смогут стартовать из Великобритании, положив конец зависимости от космодрома ESA во Французской Гвиане в Южной Америке. Ашбахер сказал, что развитие британских космодромов, особенно одного на Шетландских островах, станет еще одним долгожданным событием. ESA, которое финансируется 23 государствами-членами, но не является организацией ЕС, означает, что Brexit не помешал участию Великобритании, хотя в ее части программы климатических спутников Copernicus был перерыв.

Роль ESA заключается в мирном исследовании космоса, но очевидные военные применения могут облегчить агентству получение большего финансирования от правительств его стран-членов в ноябре, на фоне того, как они спешат перевооружиться и заполнить пробел, оставленный США, пишет издание.

Тем не менее, Ашбахер - ученый. Хотя он признал, что космические технологии "будут играть основную роль в обеспечении многих из этих требований безопасности" для европейских правительств, он также призвал к продолжению инвестиций в науку.

Он сравнил космические инвестиции с инвестициями в фундаментальные исследования, которые позволили ученым разработать вакцины против COVID с впечатляющей скоростью во время пандемии.

"Инвестиции в космос в Европе должны увеличиться, чтобы гарантировать, что Европа сможет поддерживать свой уровень качества жизни и уровень жизни для своих людей, - сказал он. - Наука - это такая сильная сторона Европы. На самом деле это причина, по которой экономический прогресс и экономическое развитие могут происходить или происходят быстрее".

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