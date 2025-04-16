Маск хочет завести "легион" детей для подготовки к апокалипсису и освоению Марса

Илон Маск хочет спасти человечество - с помощью межпланетных ракет и младенцев.

Передает УНН со ссылкой на WSJ.

Мать одного из детей Маска рассказала Wall Street Journal, что технологический миллиардер хочет, чтобы "легион" детей готовился к апокалипсису. Кроме того, американский бизнесмен, очевидно, готовится отправиться на Марс, чтобы освоить планету.

Генеральный директор и основатель компании Tesla, как говорят, имел не менее 14 детей от четырех разных женщин:

Илон Маск называет свой выводок детей "легионом", позаимствовав этот термин из Римской империи, где он означал большое военное подразделение, которое помогало расширять территорию империи.

Сына Маска от Сен-Клер зовут Ромул, который был одним из двух мифических основателей Рима. Источники, близкие к основателю SpaceX, рассказали журналу, что реальное количество его детей "намного больше, чем то, что публично известно".

В прошлом Маск поддерживал убеждения о "рождении", говоря, что цивилизации находятся в опасности из-за уменьшения населения.

Я думаю, что в большинстве стран мы должны рассматривать это как самую большую проблему, которую нужно решить