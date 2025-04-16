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Маск хочет завести "легион" детей для подготовки к апокалипсису и освоению Марса

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Илон Маск хочет иметь много детей, чтобы подготовить человечество к возможному апокалипсису и колонизации Марса. У него уже есть по меньшей мере 14 детей от разных женщин.

Маск хочет завести "легион" детей для подготовки к апокалипсису и освоению Марса

Илон Маск хочет спасти человечество - с помощью межпланетных ракет и младенцев.

Передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Мать одного из детей Маска рассказала Wall Street Journal, что технологический миллиардер хочет, чтобы "легион" детей готовился к апокалипсису. Кроме того, американский бизнесмен, очевидно, готовится отправиться на Марс, чтобы освоить планету.

Генеральный директор и основатель компании Tesla, как говорят, имел не менее 14 детей от четырех разных женщин:

  • 6 с канадской писательницей Джастин Вилсон (Jennifer Justine Wilson);
    • 3 другой канадской певицей Grimes;
      • 4 с Шивон Зилис, которая работает техническим менеджером в нейротехнологической компании Маска Neuralink;
        • 1 - с консервативной американской писательницей Эшли Сент-Клер.

          Илон Маск называет свой выводок детей  "легионом", позаимствовав этот термин из Римской империи, где он означал большое военное подразделение, которое помогало расширять территорию империи.

          Сына Маска от Сен-Клер зовут Ромул, который был одним из двух мифических основателей Рима. Источники, близкие к основателю SpaceX, рассказали журналу, что реальное количество его детей "намного больше, чем то, что публично известно".

          В прошлом Маск поддерживал убеждения о "рождении", говоря, что цивилизации находятся в опасности из-за уменьшения населения.

          Я думаю, что в большинстве стран мы должны рассматривать это как самую большую проблему, которую нужно решить

          - сказал Маск на мероприятии в Саудовской Аравии в прошлом году.

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          Сообщается, что Маски заинтересованы в так называемых странах третьего мира с более высоким уровнем рождаемости, чем в США и Европе.

          Люди, осведомленные в этом вопросе, сказали, что Маск видит свою роль в том, чтобы "помочь большему количеству людей питать землю с помощью высшего интеллекта".

          Напомним

          Администрация Трампа предложила сократить финансирование NASA в 2026 году почти вдвое, до 3,9 млрд долларов. Будет прекращен ряд важных инициатив, в частности, возвращение почвы с Марса.

          SpaceX планирует запустить Starship на Марс в 2026 году с помощью Super Heavy. Optimus поможет в технических задачах. Первая высадка людей возможна в 2029-2031 годах.

          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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