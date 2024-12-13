Марсоход Perseverance покорил новую высоту на Красной планете
Киев • УНН
Марсоход NASA Perseverance достиг вершины кратера Джезеро, преодолев 500-метровый подъем за 3,5 месяца. Оттуда он начнет новую научную кампанию «Северное кольцо» для исследования геологии Марса.
Марсоход НАСА Perseverance поднялся на вершину кратера Джезеро на Марсе после трех с половиной месяцев путешествия, преодолев 500-метровый подъем и 20-процентный градиент.
Передает УНН со ссылкой на Jet Propulsion Laboratory NASA.
Детали
Марсоход Perseverance достиг вершины кратера Джезеро на Марсе, поднявшись на 500 метров (выше, чем высота Эмпайр Стейт Билдинг). Для этого он потратил около трех с половиной месяцев. Ему пришлось подниматься часто по крутым склонам. По пути Perseverance делал остановки, чтобы провести научные наблюдения в интересных местах. Марсоход столкнулся с одной из самых опасных местностей, по которым он путешествовал с момента прибытия на Марс.
Руководители миссии NASA сообщили, что марсоход, который отправился в путешествие 3,5 месяца назад, впервые увидел место назначения 10 декабря. Оттуда мобильная лаборатория начнет свою пятую научную кампанию, следуя по маршруту под названием «Северное кольцо», который продлится несколько лет.
Справочно
С момента посадки на Jezero в феврале 2021 года Perseverance завершил четыре научные кампании: «Дно кратера», „Фронт вентилятора“, „Верхний вентилятор“ и „Единица маржи“. Научная группа называет пятую кампанию Perseverance «Северным краем», поскольку его маршрут охватывает северную часть юго-западной части края Езеро. Ожидается, что в течение первого года кампании Northern Rim марсоход посетит до четырех мест, представляющих геологический интерес, возьмет несколько образцов и пройдет примерно 6,4 километра.
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«Кампания Northern Rim дает нам совершенно новые научные возможности, поскольку Perseverance углубляется в принципиально новую геологию. Это знаменует наш переход от камней, которые частично заполняли кратер Джезеро, когда он образовался в результате мощного столкновения около 3,9 миллиардов лет назад, к камням из глубины Марса, которые были выброшены вверх, чтобы образовать край кратера после удара», - сказал Кен Фарли, научный сотрудник проекта Perseverance из Калифорнийского технологического института в Пасадене.
Напомним,
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