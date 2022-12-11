Космический корабль Orion вернулся на Землю после полета вокруг Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Капсула Orion в воскресенье “приводилась” в Тихом океане, совершив непилотируемый полет вокруг Луны, что стало завершением первой миссии лунной программы НАСА “Артемида” через 50 лет после последней высадки “Аполлона” на Луну.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
Космическая миссия стартовала 16 ноября с Космического центра имени Кеннеди для проведения непилотируемого испытательного полета.
Капсула Orion, в которой находился смоделированный экипаж из трех манекенов, оснащенных датчиками, “приводилась” в Тихом океане у побережья Калифорнии, продемонстрировав, что будущие астронавты смогут безопасно возвращаться на Землю.
Дебютный полет SLS-Orion дал старт программе-преемнице “Аполлона” — “Артемида”, цель которой — вернуть астронавтов на поверхность Луны этого десятилетия и создать там базу как строчку для будущего освоения Марса человеком.
Миссия продолжалась 25 дней.
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