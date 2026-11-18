В результате российской атаки на Днепр повреждено почетное консульство Австрии в городе. Об этом говорится в публикации Посольства Австрии в Украине в социальной сети X, сообщает УНН.

Отмечается, что никто из сотрудников или посетителей консульства не пострадал, а повреждено только здание.

Мы решительно осуждаем нападения россии на город Днепр. ... Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила! ...Офис продолжает работать, но связаться с ним во время ремонтных работ можно только по телефону

На событие уже отреагировали в украинском МИД. По словам главы ведомства Андрея Сибиги, этот инцидент является очередным свидетельством целенаправленных ударов России по мирным объектам и дипломатическим учреждениям, что является грубым нарушением международных норм.

россия должна столкнуться с усилением международного давления. Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к усилению санкций