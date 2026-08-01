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Литва вызывает представителя рф из-за повреждения посольства российским ударом в Киеве

Киев • УНН

 • 5062 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что посольство страны в Киеве повреждено в результате ночной российской атаки. Литва вызывает представителя россии в Вильнюсе из-за этого инцидента.

Литва вызывает представителя рф из-за повреждения посольства российским ударом в Киеве

Литва вызывает представителя россии в Вильнюсе после атаки рф на Киев, которая повредила посольство страны, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в субботу в X, пишет УНН.

Во время ночных российских атак на Киев посольство Литвы также было повреждено. Ракеты попали всего в нескольких метрах от посольства. К счастью, наши сотрудники не пострадали. Сегодня МИД Литвы вызовет представителя россии в Вильнюсе

- написал Будрис.

Глава МИД Литвы подчеркнул: "Российская кампания террора против Украины продолжается без ограничений. Нет никаких признаков настоящего желания остановить её, искать мира или начинать переговоры. Цель кремля остаётся неизменной: разрушение, смерть и запугивание. Ответ ясен: усилить давление на россию с помощью более жёстких санкций и активизировать поддержку Украины".

В видеокомментарии, как отмечает LRT, Будрис заявил, что "когда россия атаковала Киев сверхзвуковыми и баллистическими ракетами, одна из них попала за 150 метров, другая – за десять метров от литовского посольства".

"Люди не пострадали, это самое главное. Однако зданию был нанесён ущерб. Сдвинулись оконные рамы, разбилось стекло, повреждены крыша и солнечные панели. Мы всё это восстановим", – сказал Будрис.

"Я разговаривал с сотрудниками посольства. Все спокойны, решительны, продолжают свою деятельность, они стойкие. Как бы я хотел, чтобы мы все в Литве были такими", – добавил министр иностранных дел Литвы.

Он также отреагировал на предложение помощи Украины, озвученное главой МИД Андреем Сибигой, поблагодарив и добавив: "Российская агрессия не сломит стойкость украинской нации и не ослабит нашей непоколебимой приверженности поддерживать Украину всеми доступными средствами".

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на повреждение посольства страны в Киеве, указав, что "это ещё одно напоминание о том, что террор россии не знает границ. И что Украина защищает не только свой народ, но и безопасность всей Европы. Литва твёрдо поддерживает Президента Владимира Зеленского, народ Украины и призывает наших союзников усилить свою поддержку, предоставляя более современные системы противовоздушной обороны для спасения жизней. Украине необходимо предоставить средства для защиты своего неба, своего народа и нашей общей свободы".

Посольство Литвы в Киеве повреждено из-за массированной атаки рф01.08.26, 10:35 • 70696 просмотров

Юлия Шрамко

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