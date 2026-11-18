В Норвегии строится самый длинный и глубокий в мире подводный автомобильный туннель, целью которого является сокращение времени поездки между крупными городами и создание части беспаромной автомагистрали вдоль западного побережья. Об этом пишет CNN Travel, сообщает УНН.

Отмечается, что 27-километровый туннель называется Rogfast — это сокращение от "Rogaland fastforbindelse", которое происходит от названия региона, где он расположен, и норвежского слова, означающего "фиксированное сообщение". В самой глубокой точке он будет находиться на глубине 392 метра ниже уровня моря.

Строительство началось в январе 2018 года, но было остановлено в конце 2019 года из-за прогнозируемого перерасхода средств, что привело к расторжению существующих контрактов и реструктуризации проекта. Работы возобновились в конце 2021 года, и теперь туннель планируется завершить в 2033 году, стоимость строительства составит около 25 миллиардов норвежских крон (примерно 2,4 миллиарда долларов).

Туннель значительно улучшит сообщение вдоль западного побережья Норвегии, создав более быстрый и надежный маршрут между регионами Ставангер и Хаугесунн

Указывается, что, заменив нынешнее паромное сообщение, Rogfast сократит время поездки между Бергеном и Ставангером — соответственно вторым и четвертым по численности населения городами Норвегии — примерно на 40 минут и значительно облегчит ежедневные поездки на работу.

Одной из самых интересных особенностей проекта станет транспортная развязка внутри туннеля.

Проект туннеля является новаторским не только из-за его длины, но и благодаря строительству развязки посередине туннеля для съезда на Квитсей. Она будет иметь круговое движение и располагаться на глубине 250 метров