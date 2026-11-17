У Києві розпочинають підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром, який має стати альтернативним транспортним маршрутом у разі пошкодження мостів столиці. Про це повідомляє Мінінфраструктури, пише УНН.

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Зазначається, що міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник провів робочу нараду щодо будівництва тунелю під Дніпром. Разом із представниками американської компанії Robbins обговорили технологічні рішення та подальші кроки.

Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз - зазначив Микола Калашник.

Зауважується, що для реалізації проєкту необхідно визначити маршрут і технічні параметри тунелю, провести геологічні дослідження та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Також опрацьовуємо можливості залучення партнерів до фінансування, проєктування та будівництва.

Далі Robbins представить пропозиції щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів. Це стане основою для подальших технічних і фінансових розрахунків.

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