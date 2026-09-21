Компания Маска хочет соединить Остин и Сан-Антонио подземным туннелем

Компания Илона Маска Boring Co. работает над проектом туннеля, который должен соединить техасские города Остин и Сан-Антонио и сократить время поездки между ними до менее чем 30 минут. Об этом Маск сообщил в социальной сети X, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сейчас из-за пробок дорога между городами может занимать до 2,5 часа. По замыслу Маска, подземная транспортная система позволит стабильно преодолевать этот маршрут менее чем за полчаса.

В этом месяце Boring Co. привлекла $3 млрд нового финансирования для развития подземной транспортной инфраструктуры.

Boring Co. расширяет сеть туннелей

На данный момент главным реализованным проектом компании остается Vegas Loop в Лас-Вегасе. В этом году Boring Co. также начала строительство туннеля в Нэшвилле, а в конце 2026 года планирует начать работы над Dubai Loop.

Кроме того, компания строит туннели в Бастропе в Техасе. Они должны соединить расположенные там объекты Маска и обеспечить передвижение сотрудников Boring Co., SpaceX, Tesla и X между ними.

Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей