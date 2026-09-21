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Компанія Маска хоче з'єднати Остін і Сан-Антоніо підземним тунелем

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Boring Co. розробляє тунель між Остіном і Сан-Антоніо, щоб скоротити поїздку до менш ніж 30 хвилин. Компанія залучила $3 млрд.

Компанія Маска хоче з'єднати Остін і Сан-Антоніо підземним тунелем

Компанія Ілона Маска Boring Co. працює над проєктом тунелю, який має з'єднати техаські міста Остін і Сан-Антоніо та скоротити час поїздки між ними до менш ніж 30 хвилин. Про це Маск повідомив у соцмережі X, передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зараз через затори дорога між містами може тривати до 2,5 години. За задумом Маска, підземна транспортна система дозволить стабільно долати цей маршрут менш ніж за пів години.

Цього місяця Boring Co. залучила $3 млрд нового фінансування для розвитку підземної транспортної інфраструктури.

Boring Co. розширює мережу тунелів

Наразі головним реалізованим проєктом компанії залишається Vegas Loop у Лас-Вегасі. Цього року Boring Co. також розпочала будівництво тунелю в Нешвіллі, а наприкінці 2026 року планує почати роботи над Dubai Loop.

Крім того, компанія будує тунелі в Бастропі у Техасі. Вони мають з'єднати розташовані там об'єкти Маска та забезпечити пересування співробітників Boring Co., SpaceX, Tesla і X між ними.

Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей10.09.26, 02:06 • 42855 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Tesla Inc
Лас-Вегас
SpaceX
Bloomberg
Остін (Техас)
Дубай
Ілон Маск