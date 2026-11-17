Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с намерением Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси назначить Алексея Ферапонтова, заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации («Ростехнадзор»), на должность заместителя Генерального директора МАГАТЭ — руководителя Департамента ядерной энергетики, передает УНН со ссылкой на МИД.

Считаем такое кадровое решение категорически неприемлемым. Речь идет не о гражданстве кандидата, а о его причастности к действиям российских государственных структур, направленным на легитимацию незаконного захвата Запорожской атомной электростанции и распространение на нее российского регуляторного контроля. В отношении Алексея Ферапонтова применены персональные санкции Украины в соответствии с Указом Президента Украины от 12 февраля 2023 года № 75/2023 — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что назначение такого лица на одну из высших должностей в МАГАТЭ стало бы откровенным потворством российской политике незаконного захвата украинских ядерных объектов и попыткам легитимации их оккупации, а также прямым пренебрежением к международному праву и решениям самого Агентства. Представителям государственных структур России, причастным к грубым нарушениям международного права и созданию угроз ядерной безопасности, место не на руководящих должностях в международных организациях, а на скамье подсудимых.

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, до сих пор остается под российской оккупацией и используется Россией в военных целях, что создает беспрецедентные угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ неоднократно требовали от России прекратить противоправные действия в отношении ЗАЭС и восстановить контроль Украины над станцией. Подчеркиваем, что статья VII Устава МАГАТЭ определяет высочайшие стандарты профессиональной компетентности и добросовестности как основные критерии отбора персонала, а также закрепляет независимость Генерального директора и работников Агентства от внешнего влияния. Этих принципов необходимо безусловно придерживаться при назначении на руководящие должности — говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что особое значение это приобретает в условиях участия действующего Генерального директора МАГАТЭ в отборе на должность Генерального секретаря ООН. Любые основания для сомнений в независимости кадровых решений Агентства от политических соображений или влияния отдельных государств должны быть устранены. От руководства МАГАТЭ ожидается максимальная прозрачность и неукоснительное соблюдение принципов беспристрастности, особенно когда речь идет о решениях, способных повлиять на доверие государств-членов к Агентству.

МИД Украины настоятельно призывает Генерального директора МАГАТЭ отказаться от такого кадрового решения, а государства-члены Агентства — дать ему принципиальную оценку и принять меры для недопущения этого назначения. Россия не должна получать дополнительные возможности для влияния на деятельность международных институтов посредством назначения должностных лиц ее государственных органов на руководящие должности. Авторитет, независимость и беспристрастность МАГАТЭ должны подтверждаться конкретными решениями, соответствующими его мандату и принципам международного права. Ожидаем от руководства Агентства решения, которое не оставит сомнений в его принципиальной позиции в отношении незаконного захвата Запорожской АЭС и ответственности причастных к нему лиц — резюмировали в МИД.

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