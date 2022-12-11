Космічний корабель Orion повернувся на Землю після польоту навколо Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Капсула Orion у неділю “приводнилася” у Тихому океані, здійснивши непілотований політ навколо Місяця, що стало завершенням першої місії місячної програми НАСА “Артеміда” через 50 років після останньої висадки “Аполлона” на Місяць.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Деталі
Космічна місія стартувала 16 листопада з Космічного центру імені Кеннеді для проведення непілотованого випробувального польоту.
Капсула Orion, в якій знаходився змодельований екіпаж із трьох манекенів, оснащених датчиками, “приводнилася” в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, продемонструвавши, що майбутні астронавти зможуть безпечно повертатися на Землю.
Дебютний політ SLS-Orion дав старт програмі-наступниці “Аполлона” — “Артеміда”, мета якої — повернути астронавтів на поверхню Місяця цього десятиліття і створити там базу як сходинку для майбутнього освоєння Марса людиною.
Місія тривала 25 днів.
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