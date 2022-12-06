До Землі наближається астероїд з літак завбільшки

Деталі

Йдеться про астероїд 2022 WA6. Він наблизиться до Землі 6 грудня на найближчу відстань 1 680 000 км.

При цьому цього ж дня 12-метровий астероїд, з автобус, під назвою 2022 WF8 наблизиться до Землі на 3 370 000 км, а також 29-метровий астероїд, також з літак, під назвою 2022 WV8 - на відстань 5 980 000 км.

Доповнення

Апарату NASA вдалося змінити траєкторію астероїда.