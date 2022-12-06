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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25457 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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До Землі наближається астероїд з літак завбільшки

До Землі наближається астероїд з літак завбільшки

Київ • УНН

 • 1116499 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. До Землі наближається 21-метровий астероїд, що з літак завбільшки, повідомляє УНН з посиланням на дані Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Деталі

Йдеться про астероїд 2022 WA6. Він наблизиться до Землі 6 грудня на найближчу відстань 1 680 000 км.

При цьому цього ж дня 12-метровий астероїд, з автобус, під назвою 2022 WF8 наблизиться до Землі на 3 370 000 км, а також 29-метровий астероїд, також з літак, під назвою 2022 WV8 - на відстань 5 980 000 км.

Доповнення

Апарату NASA вдалося змінити траєкторію астероїда.

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