К Земле приближается астероид размером с самолет

Детали

Речь идет об астероиде 2022 WA6. Он приблизится к Земле 6 декабря на ближайшее расстояние 1 680 000 км.

При этом в этот же день 12-метровый астероид, с автобус, под названием 2022 WF8 приблизится к Земле на 3 370 000 км, а также 29-метровый астероид, также с самолет, под названием 2022 WV8 – на расстояние 5 980 000 км.

Дополнение

Аппарату NASA удалось изменить траекторию астероида.