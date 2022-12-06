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К Земле приближается астероид размером с самолет

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. К Земле приближается 21-метровый астероид, размером с самолет, сообщает УНН со ссылкой на данные Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Детали

Речь идет об астероиде 2022 WA6. Он приблизится к Земле 6 декабря на ближайшее расстояние 1 680 000 км.

При этом в этот же день 12-метровый астероид, с автобус, под названием 2022 WF8 приблизится к Земле на 3 370 000 км, а также 29-метровый астероид, также с самолет, под названием 2022 WV8 – на расстояние 5 980 000 км.

Дополнение

Аппарату NASA удалось изменить траекторию астероида.

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