Томас Маркл

Отцу Меган Маркл — Томасу Марклу — предъявили несколько обвинений, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми на Филиппинах, передает УНН со ссылкой на TMZ.

По данным ITV, Национальная полиция Филиппин обвиняет отца Меган Маркл по двум пунктам обвинения в предложении, распространении, продаже, экспорте или импорте любых форм материалов о сексуальном насилии над детьми или эксплуатации детей, а также по одному пункту обвинения в хранении таких материалов.

Томасу Марклу предъявлено аналогичное обвинение в Соединенных Штатах. Он был арестован в начале этого месяца и обвинен в хранении детской порнографии.

Отец Меган Маркл находится под стражей в тюрьме Флориды, и ему было предписано пройти оценку психической дееспособности, отчет о которой должен быть представлен к пятнице.

Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета

СМИ отмечают, что мужчина находился под следствием на Филиппинах по обвинениям в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми. Правоохранительные органы изъяли предметы из его дома и изучили их, прежде чем предъявить обвинения.