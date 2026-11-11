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Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета

Киев • УНН

 • 1962 просмотра

Томаса Маркла лишили домашнего ареста после снятия электронного браслета.

Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета
Фото: dailymail.com

Томас Маркл вновь находится под стражей в федеральной тюрьме Флориды в США. Его перевели туда после того, как он снял с себя электронный браслет. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Ранее отец герцогини Сассекской Меган Маркл и тесть принца Гарри был помещён под домашний арест по обвинению в хранении детской порнографии.

Подробности

Томас Маркл 10 ноября предстал перед федеральным судьёй в Тампе, и ему было отказано в освобождении под залог. По словам прокуроров, Маркл утром того дня снял электронный браслет.

Как свидетельствуют судебные документы, судья Линдси С. Гриффин установила, что Маркл нарушил условия своего предыдущего освобождения. Согласно условиям домашнего ареста, ему было приказано носить устройство для отслеживания местоположения.

Судья Гриффин охарактеризовала жилищную ситуацию Маркла как "неприемлемую", написав в постановлении об отмене домашнего ареста, что "из-за отсутствия надлежащего жилья никакие условия не могли бы разумно гарантировать безопасность других людей, а также явку обвиняемого в суд".

Она также распорядилась провести медицинское обследование Маркла и заявила, что он "должен получать все необходимые и прописанные врачом лекарства, если врач их не отменит".

Дополнение

82-летний Томас Маркл впервые был арестован на прошлой неделе после того, как ФБР обыскало складские помещения в Лос-Анджелесе, зарегистрированные на его имя и арендованные им с 2008 года, при этом последний платёж был произведён в октябре этого года, сообщило Министерство юстиции США.

По данным ФБР, внутри помещений агенты изъяли около 78 предметов, включая негативы, слайды и книги, которые, как утверждается, содержат материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ06.11.26, 17:01 • 30004 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Принц Гарри
Флорида
Лос-Анджелес
Меган Маркл