Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ
Киев • УНН
82-летнего Томаса Маркла задержали во Флориде по подозрению в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Ранее такие материалы находили в Мексике и на Филиппинах.
Отца герцогини Сассекской Томаса Маркла-старшего задержало ФБР. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
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Как отмечается, федеральные агенты наведались в дом для пожилых людей Maravida в Лейкленде, штат Флорида, США, где проживает 82-летний мужчина, после того как в последние недели в местах, связанных с Марклом, на Филиппинах и в Мексике была обнаружена куча непристойных материалов.
Источник сообщил Daily Mail, что "Маркл был задержан за хранение материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM)".
Как отмечается, сенсационный арест на территории США "произошел всего через несколько дней после того, как Daily Mail сообщила федералам о тайнике с детской порнографией, найденном в складском помещении, которое он арендовал неподалеку от своего бывшего дома в Росарито, Мексика".
Отдельно полиция Филиппин, как сообщается, ""очень близка" к предъявлению официальных обвинений Марклу после того, как в прошлом месяце в его бывшем доме якобы были найдены изображения насилия над детьми".
После нескольких лет жизни за границей Маркл, прикованный к инвалидному креслу после ампутации ноги на Филиппинах в прошлом году, весной переехал в Солнечный штат.
Недавно он переехал в дом для пожилых людей, специализирующийся на уходе за пациентами с деменцией, стоимость проживания в котором оценивается в 3900 долларов в месяц; это произошло еще до его ареста.
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают23.10.26, 16:49 • 28710 просмотров