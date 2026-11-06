Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ

Фото: dailymail.com

Отца герцогини Сассекской Томаса Маркла-старшего задержало ФБР. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

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Как отмечается, федеральные агенты наведались в дом для пожилых людей Maravida в Лейкленде, штат Флорида, США, где проживает 82-летний мужчина, после того как в последние недели в местах, связанных с Марклом, на Филиппинах и в Мексике была обнаружена куча непристойных материалов.

Источник сообщил Daily Mail, что "Маркл был задержан за хранение материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM)".

Как отмечается, сенсационный арест на территории США "произошел всего через несколько дней после того, как Daily Mail сообщила федералам о тайнике с детской порнографией, найденном в складском помещении, которое он арендовал неподалеку от своего бывшего дома в Росарито, Мексика".

Отдельно полиция Филиппин, как сообщается, ""очень близка" к предъявлению официальных обвинений Марклу после того, как в прошлом месяце в его бывшем доме якобы были найдены изображения насилия над детьми".

После нескольких лет жизни за границей Маркл, прикованный к инвалидному креслу после ампутации ноги на Филиппинах в прошлом году, весной переехал в Солнечный штат.

Недавно он переехал в дом для пожилых людей, специализирующийся на уходе за пациентами с деменцией, стоимость проживания в котором оценивается в 3900 долларов в месяц; это произошло еще до его ареста.

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