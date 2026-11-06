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Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 312 перегляди

82-річного Томаса Маркла затримали у Флориді за підозрою у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми. Раніше такі матеріали знаходили в Мексиці та на Філіппінах.

Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ
Фото: dailymail.com

Батька герцогині Сассекської Томаса Маркла-старшого затримало ФБР. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Федеральні агенти, як зазначається, навідалися до будинку для людей похилого віку Maravida у Лейкленді у штаті Флорида в США, де проживає 82-річний чоловік, після того, як останніми тижнями в місцях, пов'язаних з Маркл, на Філіппінах та в Мексиці, було виявлено купу непристойних матеріалів.

Джерело повідомило Daily Mail, що "Маркл був затриманий за зберігання матеріалів про сексуальний аб'юз над дітьми (CSAM)".

Сенсаційний арешт на території США, як зазначається, "відбувся лише через кілька днів після того, як Daily Mail повідомила федералів про сховище з дитячою порнографією, знайдене в складському приміщенні, яке він орендував поблизу свого колишнього будинку в Росаріто, Мексика".

Окремо, поліція Філіппін також, як повідомляється, ""дуже близька" до висунення офіційних обвинувачень проти Маркла після того, як минулого місяця в його колишньому будинку нібито були знайдені зображення аб'юзу над дітьми".

Після років життя за кордоном, Маркл, який прикутий до інвалідного візка після ампутації ноги на Філіппінах минулого року, навесні переїхав до Сонячного штату.

Нещодавно він переїхав до будинку для літніх людей, що спеціалізується на догляді за хворими на деменцію, вартість якого оцінюється в 3900 доларів на місяць, що сталося ще до його арешту.

Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють23.10.26, 16:49 • 28688 переглядiв

Юлія Шрамко

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