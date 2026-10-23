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Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

Меган заявила, що знала про звинувачення проти батька з 2018 року. Томас Маркл заперечує їх, а філіппінська влада проводить розслідування.

Меган Маркл відреагувала на розслідування щодо її батька - у чому його підозрюють

Меган, герцогиня Сассекська, заявила, що вона "глибоко засмучена" повідомленнями про те, що її батько, Томас Маркл, перебуває під слідством влади на Філіппінах за ймовірне зберігання матеріалів про сексуальне насильство над дітьми. Про це йдеться у її заяві, надісланій CBS News у п'ятницю, 23 жовтня, пише УНН.

Деталі

Меган, яка нещодавно повернулася до Британії зі своїм чоловіком принцом Гаррі та їхніми дітьми, сказала, що їй було відомо про звинувачення проти її батька з 2018 року, і що ці звинувачення були передані владі Великої Британії на той час.

"У 2018 році лист був надісланий до Столичної поліції та Служби захисту королівської родини та спеціалістів. Згодом цей лист був переданий мені. У ньому містилися тривожні та викликаючі занепокоєння звинувачення проти мого батька, і мені дали гарантії, що вони розслідуються", – йдеться у її п'ятничній заяві.

Меган сказала, що дистанціювалася від свого батька, намагаючись захистити своїх дітей.

"Я сподіваюся, що тепер можна зрозуміти, що, попри перекручування інформації в деяких ЗМІ протягом багатьох років, будь-яка дистанція від мого батька та мій вибір не дозволяти йому контактувати з нашими дітьми були з однієї причини: щоб захистити їх", – сказала вона.

Британський таблоїд The ​​Sun повідомив у четвер, 22 жовтня, що про Томаса Маркла повідомив владі на Філіппінах його син, Томас Маркл-молодший, після того, як молодший чоловік нібито виявив матеріали про жорстоке поводження з дітьми в коробках для зберігання в будинку його батька на Філіппінах.

The Daily Mail повідомила в п'ятницю, що Маркл заперечував звинувачення проти нього. "Я ніколи в житті не завантажував нічого подібного", – цитують його слова газеті, а також він відкинув звинувачення як "хвору брехню".

Згідно з повідомленням газети Mail, Томас-молодший зробив це відкриття, коли його батько перебував у Сполучених Штатах на лікуванні від інсульту та тромбу. Син спочатку побачив деякі матеріали, увімкнувши старий мобільний телефон у будинку свого батька на Філіппінах, а згодом у липні повідомив про ці матеріали на гарячу лінію ФБР, а також до Національного центру з питань експлуатованих та зниклих безвісти дітей та поліції штату Пенсільванія, згідно з повідомленням газети.

Державні ЗМІ Філіппін підтвердили у п'ятницю у публікації, опублікованій у Facebook, що розслідування триває.

"Міністерство юстиції (DOJ) у п’ятницю заявило, що розслідує повідомлення про восьмидесятирічного громадянина США, який залишив відео та фотографії насильства над дітьми у своєму будинку в провінції Себу", – повідомило державне філіппінське інформаційне агентство.

Посадовець філіппінського міністерства юстиції заявив, що цільова група міністерства з боротьби з торгівлею людьми розслідує це питання, і підтвердила, що Томас Маркл-старший був об’єктом розслідування, згідно зі звітом PNA.

Меган у своїй заяві сказала, що вона "щиро сподівається, що правосуддя буде повністю здійснено, і що пріоритетом залишається безпека та захист невинних дітей".

Юлія Шрамко

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