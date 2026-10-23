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Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают

Киев • УНН

 • 4518 просмотра

Меган заявила, что знала об обвинениях против отца с 2018 года. Томас Маркл отрицает их, а филиппинские власти проводят расследование.

Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают

Меган, герцогиня Сассекская, заявила, что она "глубоко расстроена" сообщениями о том, что её отец, Томас Маркл, находится под следствием властей на Филиппинах по подозрению в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми. Об этом говорится в её заявлении, направленном CBS News в пятницу, 23 октября, пишет УНН.

Подробности

Меган, которая недавно вернулась в Великобританию вместе со своим мужем, принцем Гарри, и их детьми, сказала, что ей было известно об обвинениях против её отца с 2018 года и что в то время эти обвинения были переданы властям Великобритании.

"В 2018 году письмо было направлено в Столичную полицию и Службу защиты королевской семьи и специалистов. Впоследствии это письмо передали мне. В нём содержались тревожные и вызывающие обеспокоенность обвинения против моего отца, и меня заверили, что они расследуются", — говорится в её заявлении в пятницу.

Меган сказала, что дистанцировалась от своего отца, пытаясь защитить своих детей.

"Я надеюсь, что теперь можно понять: несмотря на искажение информации в некоторых СМИ на протяжении многих лет, любая дистанция от моего отца и моё решение не позволять ему контактировать с нашими детьми были обусловлены одной причиной — чтобы защитить их", — сказала она.

Британский таблоид The ​​Sun сообщил в четверг, 22 октября, что о Томасе Маркле властям на Филиппинах сообщил его сын, Томас Маркл-младший, после того как младший мужчина якобы обнаружил материалы о жестоком обращении с детьми в коробках для хранения в доме своего отца на Филиппинах.

The Daily Mail сообщила в пятницу, что Маркл отрицал выдвинутые против него обвинения. "Я никогда в жизни ничего подобного не загружал", — цитирует его газета; он также отверг обвинения как "больную ложь".

Согласно сообщению газеты Mail, Томас-младший сделал это открытие, когда его отец находился в Соединённых Штатах на лечении после инсульта и из-за тромба. Сын сначала увидел некоторые материалы, включив старый мобильный телефон в доме своего отца на Филиппинах, а затем в июле сообщил об этих материалах на горячую линию ФБР, а также в Национальный центр по вопросам эксплуатации и пропавших без вести детей и полицию штата Пенсильвания, говорится в сообщении газеты.

Государственные СМИ Филиппин подтвердили в пятницу в публикации, размещённой в Facebook, что расследование продолжается.

"Министерство юстиции (DOJ) в пятницу заявило, что расследует сообщения о восьмидесятилетнем гражданине США, который оставил видеозаписи и фотографии насилия над детьми в своём доме в провинции Себу", — сообщило государственное Филиппинское информационное агентство.

Представитель филиппинского Министерства юстиции заявил, что целевая группа министерства по борьбе с торговлей людьми расследует этот вопрос, и подтвердил, что Томас Маркл-старший является объектом расследования, согласно отчёту PNA.

Меган в своём заявлении сказала, что она "искренне надеется, что правосудие будет полностью осуществлено и что приоритетом по-прежнему остаются безопасность и защита невинных детей".

Юлия Шрамко

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