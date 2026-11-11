Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета
Київ • УНН
Томаса Маркла позбавили домашнього арешту після зняття електронного браслета.
Томас Маркл знову перебуває під вартою у федеральній в'язниці Флориди у США. Його перевели туди після того, як зняв з себе електронний браслет. Про це УНН пише з посиланням на BBC.
Раніше батько герцогині Сассекської Меган Маркл та тесть принца Гаррі був поміщений під домашній арешт за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії.
Деталі
Томас Маркл 10 листопада постав перед федеральним суддею у Тампі, і йому було відмовлено у звільненні під заставу. За словами прокурорів, Маркл того дня зранку зняв електронний браслет.
Як свідчать судові документи, суддя Ліндсі С. Гріффін встановила, що Маркл порушив умови свого попереднього звільнення. За умовами домашнього арешту, йому було наказано носити пристрій для відстеження розташування.
Суддя Гріффін охарактеризував житлову ситуацію Маркла як "неприйнятну", написавши в постанові про відміну домашнього арешту, що "через відсутність належного житла жодні умови не могли б розумно гарантувати безпеку інших людей, а також явку підсудного до суду".
Вона також розпорядилася провести медичне обстеження Маркла і заявила, що той "має отримувати всі необхідні та прописані лікарем ліки, якщо лікар не скасує їх".
Доповнення
82-річного Томаса Маркла було вперше заарештовано минулого тижня після того, як ФБР обшукало складські приміщення в Лос-Анджелесі, зареєстровані на його ім'я та орендовані ним з 2008 року, при цьому останній платіж було здійснено у жовтні цього року, повідомило Міністерство юстиції США.
За даними ФБР, усередині приміщень агенти вилучили близько 78 предметів, включаючи негативи, слайди та книги, які, як стверджується, містять матеріали, пов'язані із сексуальним насильством над дітьми.
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ06.11.26, 17:01 • 29998 переглядiв